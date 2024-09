Atlético Tucumán venció a Racing con un golazo de Tesuri y no le pierde pisada a Vélez

Automovilismo Franco Colapinto, tras su gran debut en la Fórmula 1: "Me duele todo el cuerpo, pero estoy muy feliz"

El triunfo de Atlético no solo reavivó una llama que parecía apagada, sino que ratificó las ganas de dar el mayor golpe de su historia. Lo más destacable, sin embargo, es que el conjunto local sigue mostrando confianza y un respaldo futbolístico suficiente para ilusionar a sus hinchas con alcanzar el gran objetivo , habiéndose disputado ya 13 fechas en el certamen local. Mientras tanto, la Academia, tras esta derrota y el empate ante Independiente en la fecha pasada, comienza a ceder terreno en el torneo doméstico.

Atlético luce sólido, sobre todo porque se perciben claramente las ideas de su técnico. El fútbol, un deporte hermoso, se celebra aún más cuando hay quienes lo engrandecen. Entre ellos está el Pulga, el talentoso jugador ofensivo que regresó esta temporada al Decano y que hace tiempo se ganó el afecto de la gente a base de buen fútbol. Rodríguez es sinónimo de jerarquía: su toque con la pelota, su capacidad para definir o anticipar cada jugada, sumado al sacrificio por el equipo, lo colocan en una categoría aparte. Es, en definitiva, un distinto. En este duelo, sin embargo, Tesuri se puso a su altura, coronándose como la figura del partido.

A pesar de todo esto, el partido no comenzó fácil para Atlético. Los primeros 45 minutos fueron un verdadero ida y vuelta. Racing arrancó mejor, con un Juan Quintero encendido, rompiendo la lógica y desordenando la defensa tucumana. Pero un jugador no puede hacerlo todo. Si al principio Racing dominaba en posesión y precisión de pases, después de los 25 minutos de la etapa inicial, su control comenzó a desmoronarse. La Academia cedió la pelota y Atlético no dejó pasar la oportunidad.

¿El gol? Una asistencia perfecta de Luis Miguel Rodríguez para Renzo Tesuri, quien pisó el área, ganó la posición y definió de zurda para poner el 1-0 a los 29 minutos, desatando la euforia en todo 25 de Mayo y Chile. Con esto, Atlético demostró ser el mejor de la clase en esta provincia. Hizo bien los deberes, aunque solo fuera por momentos. El 1-0 parcial ante el equipo de Gustavo Costas mostraba que los locales nunca dejaron de buscar. Los de Sava apostaron por su estilo: un fútbol vertical, un fútbol que invita al error del rival y que no perdona cuando se presentan las oportunidades de gol.

Así, Atlético expuso en la primera mitad las falencias y los bajos rendimientos de algunos jugadores de Racing, especialmente en la defensa. La lesión de Agustín García Basso, quien se resbaló y cayó sobre su brazo derecho, obligándolo a ser reemplazado justo cuando regresaba de una larga lesión, dejó un hueco que Costas no pudo llenar. Mura, Di Cesare y Quirós no lograron contener las arremetidas de Tesuri ni las "vivezas" del Pulga Rodríguez. Con todo esto, quedó claro que este Atlético Tucumán no está dispuesto a regalar puntos, y menos en el Monumental.

Tras el entretiempo, Atlético salió decidido a tomar la iniciativa, intentando jugar desde el fondo con la pelota dominada y controlar el juego. Y lo logró, al menos por momentos, mostrando señales positivas que pudieron haber ampliado el marcador. Pero Racing es Racing, y la Academia despertó. La ocasión más clara en el arranque de la segunda mitad llegó cuando Mura arrancó desde su campo, avanzó sin oposición y, al encontrar el espacio, sacó un potente derechazo que se estrelló en el palo derecho de Durso. Luego, volvió a intentarlo de zurda, pero su disparo se fue desviado.

El partido cambió, convirtiéndose en un ida y vuelta constante, pero con Racing como protagonista. Una pared entre Almendra y Roger culminó en un disparo colocado del volante, pero el arquero del Decano, con una espectacular volada, logró desviar al córner. Fue entonces cuando llegó la polémica: los jugadores de Racing reclamaron una mano tras el disparo, pero tras el chequeo, nada pasó.

Con los cambios, Racing comenzó a dominar. Atlético se replegó, adoptando una postura más defensiva, lo que permitió a la Academia convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los tucumanos, ya que Costas se animó a poner un equipo ultra ofensivo. Pero Atlético supo aguantar y así se quedó con el premio mayor de los tres puntos y, claro, con la ilusión latente que este equipo esta para algo serio en la Liga Profesional; Racing , en tanto, deberá mejorar.

FUENTE: Clarín