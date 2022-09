Asiatic Till, el caballo de Tudcum que se quedó con el premio Faustino Sarmiento

image.png

En esta oportunidad, el ganador del Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento se lo quedó el jockey Juan Carlos Noriga, de Buenos Aires; pero la particularidad es que el caballo más veloz, fue uno de los nuestros, que reside en Tudcum con sus cuidadores y criadores, Stud la Nona.

image.png

Si bien antes del plato fuerte hubo más competencia, los mejores caballos estuvieron en el campo a las 17 por quedarse con el tan ansiado primer lugar: Aluwet (Stud SO.MO.NOV), New School (Stud El Mañi), Magnet Curl (Stud Mis Nietos – Mendoza), Asiatic Till (Stud La Nona), Dargreen (Stud Patas Alegres), Constanzo (Stud Los sanjua), City The Glory (Stud El Rezongón), Atlas Again (Stud Gabriela), Mister key (Stud R.A.B de San Luis), Bollani (Stud Dosn Cristobal de Mendoza), Last Corredor (Stud El Durazno) y Tothmoonandback (Stud 5 Estrellas).

Finalmente, 'Chupino' junto al Jockey Noriega, se alzaron al primer lugar del podio e hicieron vibrar a la gente que los acompañó. Hubo $800.000 en premios a repartir en esta carrera final.