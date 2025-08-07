Arturo Ovalles al Mundial de Mountain Bike en Suiza: "Lo dejo todo por este sueño"

Con la bici al hombro y la cabeza fría, Arturo Ovalles ya tiene destino confirmado: Crans-Montana, Suiza. Allí disputará el Mundial de Mountain Bike en la especialidad XCO (Cross Country Olímpico), formando parte del equipo nacional argentino. El sanjuanino tiene 17 años y representa una nueva camada de atletas que entrenan con ambición internacional, sin perder el espíritu de comunidad que define al ciclismo local.

“Estoy feliz, no tan nervioso. Nunca me he llegado a poner nervioso por una carrera. Más que nada contento, porque va a ser una muy linda experiencia” , dice Arturo en Almateur .

El joven ciclista no irá solo. También fue convocado Gonzalo Martín, otro sanjuanino que forma parte de la selección en la misma categoría. Será un hito para el MTB local.

La clasificación al Mundial fue una consecuencia lógica de su rendimiento. El año pasado, Arturo se consagró campeón argentino y sudamericano, incluso después de recuperarse de una fractura de clavícula, que recuerda como la consecuencia de una caída 'tonta'.

“Este mundial es algo muy grande. No sé si voy a lograr un buen resultado porque largamos muy atrás en el ranking, pero vamos a dar lo mejor para estar entre los mejores del mundo”, anticipa con realismo.

Su proyección va más allá de Suiza: después del Mundial viajará a Girona, España, para competir en una carrera clase 2 del circuito internacional.

La historia de Arturo comenzó como la de tantos otros chicos: entre pasiones múltiples y deportes que marcan carácter. Practicó natación, rugby y enduro, pero fue la bicicleta la que lo atrapó por completo: “Siempre soñé con llegar a un mundial. Apunto también a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Este año no estaba planificado ir al Mundial, sino a Copas del Mundo en Brasil y Chile. Pero surgió esta oportunidad y no la voy a desperdiciar”.

La bicicleta también es un puente con su familia y su círculo íntimo. Entrena junto a su madre Susana, su tío Carlos Ortis —ex jugador de hockey de alto nivel— y el multicampeón Mauro Berrocal, quien oficia de guía y consejero.

“Todos mis tiempos están acomodados para que pueda pedalear y entrenar. Lo estoy dejando todo por este sueño.” “Todos mis tiempos están acomodados para que pueda pedalear y entrenar. Lo estoy dejando todo por este sueño.”

“La bici tiene eso que no tienen otros deportes. Puedo compartir salidas con mi mamá, con mis amigos, con mi tío. Nos reímos, aprendemos y lo disfrutamos todos”, cuenta Arturo, con gratitud y humildad.

Además, en su casa se respira deporte: es el hermano mayor de la nadadora Sofía Ovalles, una de las promesas argentinas de la natación, también convocada por la selección nacional.

Más allá de los resultados, Arturo tiene claro que lo suyo va más allá de las medallas. Su disciplina, rutina y entrega lo definen. “Todos mis horarios, amistades y rutinas giran alrededor de la bici. Me levanto pensando si ese día voy a sufrir mucho en el entrenamiento. Pero todo lo que hago es por esto. Le estoy apuntando a llegar lo más alto posible”, cierra con una convicción que emociona.

