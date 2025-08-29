viernes 29 de agosto 2025

Motociclismo

Ariana Correa acelera en el circuito de Juan María Traverso por el Superbike Argentino

La motociclista sanjuanina se presentará este fin de semana en el autódromo Cuidad de San Nicolás, por la quinta fecha del certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Superbike Argentino tendrá a una sanjuanina en pista.&nbsp;

El Superbike Argentino tendrá a una sanjuanina en pista. 

Con 15 años, Ariana Correa es hoy la única piloto sanjuanina que nos representa en el motociclismo nacional, ya que el resto se encuentra corriendo en el deporte de las dos ruedas pero en el certamen chileno o campeonato latinoamericano.

La motociclista de nuestra provincia competirá en el Superbike Argentino dentro de la categoría Moto 3 Damas, cuando la categoría se presente por su quinta fecha en el autódromo Cuidad de San Nicolás, circuito Juan María Traverso.

Correa llega a esta cita ubicada en el tercer puesto de la general, con mucho entusiasmo y preparación, tanto física como mental. Conoce el trazado de San Nicolás y buscará lograr una gran clasificación el día sábado, para luego dar pelea en la final del domingo.

La única dama que nos representa en las dos ruedas tiene experiencia en el certamen nacional, cuando corrió en la categoría Junior Cup 250cc, al igual que en el campeonato riojano de la especialidad.

Además de la categoría mencionada, estarán en pista la Moto3 Varones, 300 Stock y Pro, 600 Stock y Pro, 1000 Stock y Pro, y la nueva 700 cc, con reglamento armado por la Federación Bonaerense de Motociclismo.

La fecha será transmitida por streaming y por América Sport

Después de esta quinta competencia quedarán tres fechas más, siendo la sexta en septiembre, el séptimo compromiso en octubre y la fecha en noviembre, marcando el cierre del calendario. Todavía restan definir los escenarios por parte de la organización.

Por Redacción Tiempo de San Juan

