Arde Boca: durísimo pasacalle contra los jugadores de Boca

El desafiante trapo, sin firma de la hinchada, hace mención a la tensa cumbre que tuvieron los referentes del Xeneize con la dirigencia en la previa de la revancha ante Corinthians.

En uno de los rincones de la concentración azul y oro, los líderes del equipo, entre ellos Darío Benedetto, Marcos Rojo, Javier García y Carlos Izquierdoz, le reclamaron a Román y compañía el pago de los premios adeudados desde la final con Tigre en Córdoba. Gritos, desacuerdo y escándalo público. Incluso, tras la eliminación de la Copa Libertadores, el Cali fue borrado del 11 titular por una “decisión técnica”, según Hugo Ibarra. Y ahora analiza desvincularse del club.

Un par de horas después de ser colgada, la fuerte bandera ya no se ve en las cercanías del Alberto J. Armando.

¿Tata Martino a Boca?

Es sabido que el Consejo de Fútbol de Boca le dará confianza a Hugo Ibarra como entrenador interino del plantel profesional hasta fin de año, pero la danza de nombres para la dirección técnica Xeneize no acaba: en las últimas horas, se mencionó la posibilidad de que Gerardo Martino se convierta en director técnico luego de la Copa del Mundo...La información indica que, por el momento, nadie de Boca se comunicó con él ni su entorno. Por ahora, el Consejo de Fútbol no comenzó gestiones formales por ningún director técnico y, al menos hasta octubre, no avanzarán.