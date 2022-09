Árbitros amenazan con parar el fútbol sanjuanino, por una importante deuda de la Liga

El reclamo de los árbitros es por el pago de las fechas 8, 9, 10, 11 y 12 de la categoría A, mientras que de la categoría B les adeudan 6 jornadas del campeonato y tres fechas de la zona reválida.

Respecto a esto, Preziosa reveló que un árbitro de primera cobra por partido 5.050 pesos, un juez de línea 2.700 pesos, un árbitro de la B local 3.500 pesos.

"Solicitamos que se abone el total de las fechas, en ambas categorías, en caso de no tener una pronta respuesta ante el pedido, nos veremos en la obligación de no prestar nuestro servicio en las próximas fechas", expresa parte de un comunicado presentado por CASU a las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El reciente parate en el fútbol sanjuanino

Cabe recordar que a principios de este mes, la Liga Sanjuanina de Fútbol tomó la decisión de suspender una fecha del fútbol sanjuanino debido a distintos episodios de violencia ocurridos dentro de las canchas de la provincia.

Como medida, la Liga organizó una charla contra la violencia, en la que participaron varios sectores del deporte local.