Andrés Iniesta recibió un llamado para ser refuerzo de un equipo argentino

Notición, si se da, no? Andrés Iniesta (39) fue tentado por un ex compañero del Barcelona que lo invitó a venir a su equipo de la Liga Profesional. El Cerebro anunció que no continuará en el Vissel Kobe de Japón, después de cinco temporadas. De esta manera, Gabriel Milito, DT de Argentinos Juniors, se contactó con su excompañero en en el equipo Culé a través de un allegado para intentar sumarlo como refuerzo en su equipo.