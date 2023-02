Alerta en la Selección: el tentador plan de España para seducir a Garnacho

El diario inglés Daily Mirror afirmó que los diálogos entre ambas partes se activaron y los cruces en los últimos días de marzo ante Noruega y Escocia por la clasificación a la Eurocopa 2024 son el anzuelo que le pusieron por delante con un posible debut en la mayor. En esta información, presentada por el periodista Steve Bates como “exclusiva”, afirman que el deportista “reflexiona” sobre este cambio de selección.

Las conversaciones se reanudaron hace pocas semanas, en coincidencia a la ausencia de Garnacho en la lista definitiva de 26 jugadores que disputaron el Mundial de Qatar con la Albiceleste. El periódico afirma que quedó “decepcionado” tras esta decisión, después de haber integrado la nómina preliminar. Las lesiones de Nicolás González y Ángel Correa tampoco le abrieron un hueco en la delegación, a pesar de ya haber lucido la indumentaria del equipo en 2022, cuando fue citado para entrenar bajo las órdenes de Lionel Scaloni, aunque no jugó. “El miedo era que España lo llevara al Mundial”, señaló alguien desde la AFA con conocimiento de causa a este medio. Si asistía a ese torneo, quedaba blindado para el conjunto extranjero.

El hijo de un español (Álex) y de una argentina (Patricia Ferreyra Fernández) nunca tuvo pronunciamientos definitivos sobre la elección que podría acompañarlo por el resto de su vida, pero los Diablos Rojos tienen una clara inclinación porque defienda al elenco europeo porque se verían disminuidos los extenuantes viajes a Sudamérica, que ya realizan Casemiro, Fred, Antony, Facundo Pellistri o el propio Lisandro Martínez para representar a sus respectivas selecciones. Este último nombre no es menor porque el defensor campeón del mundo lo adoptó como su “hermanito” y lo seduce con la identidad y la mística provocada por la Scaloneta en cada ocasión que puede.

El periodista asegura que la entidad de Manchester no buscará influenciarlo de ninguna manera, pero sí plantea que encaja en la idea futbolística pregonada por Castillo en España, un hombre con suma experiencia en las juveniles, ya que dirigió las selecciones nacionales sub 18, sub 19 y sub 21 entre 2013 y 2022. La decisión del futbolista será crucial porque, si desea jugar para España, ya tendría un lugar reservado en la próxima citación, según aseguró el citado medio británico.

La convocatoria a la Albiceleste durante el pasado año no imposibilita este estreno porquela FIFA cambió la reglamentación vinculada en septiembre de 2020 durante el 70° Congreso anual del organismo. Aún no registra partidos en la Mayor y las modificaciones indican que, para jugar con otro país, se deben cumplir una serie de requisitos:

- Al momento de jugar su primer partido oficial con su actual Asociación (en cualquier categoría o nivel), ya debe tener la nacionalidad del otro país al que desea representar.

- Al momento de jugar su último partido con su actual Federación, no debe haber cumplido los 21 años.

- No debe haber jugado más de tres partidos (entre oficiales y no oficiales) con su actual Federación y deben haber pasado más de tres años desde que disputó su último encuentro con su Asociación.

- El jugador tampoco debe haber participado de un certamen como un Mundial de FIFA o un torneo de la confederación (Eurocopa, Copa América, etc).

Todos los requisitos son cumplidos por Garnacho. Igualmente, cabe la posibilidad que elija a España, pero pueda ser nuevamente seleccionado por la Argentina. Si juega en la próxima doble fecha de marzo y deja de desenvolverse en el combinado europeo, podrá ser citado dentro de tres años, a las puertas del Mundial 2026. De no tener minutos, podría pedir el cambio de Federación a la Argentina en una ocasión futura.

En la vereda opuesta, el cuerpo técnico comandado por Scaloni tiene muy presente su nombre con la mira colocada en la próxima Copa del Mundo. Luego de que Ángel Di María anunció que no llegaría a esa cita, su figura podría congeniar un reemplazo de gran calidad para un lugar sensible del equipo y tiene la plena confianza del director técnico. Tanto que uno de sus colaboradores se contacta con él cada semana para preguntarle cómo está, un procedimiento rutinario con el resto de la habitual nómina. “Ya está adaptado al grupo. Pienso que la Selección mayor lo volverá a tener en cuenta con vistas al próximo Mundial”, declaró Omar Souto, histórico gerente de selecciones nacionales, en una entrevista con TNT Sports.

El talentoso futbolista no se pronunció oficialmente sobre su decisión definitiva de vestir la camiseta albiceleste, aunque sí lanzó varios guiños en los últimos tiempos como festejar con una bandera argentina tras ser campeón con el equipo juvenil del United, mostrarse desafiante ante una crítica de un futbolista brasileño Sub 20 o publicar una imagen de Messi besando la Copa tras el título en Qatar.

Marzo será un mes clave porque la Argentina no lo sumaría para jugar distintos amistosos en suelo nacional, donde se le daría prioridad a los que conformaron la gesta en Qatar. Recién sería citado a mitad de año para los duelos venideros. Y en el Viejo Continente esperan la elección adoptada por Garnacho para anticiparse a su contrincante y asegurarse un futuro promisorio con el joven seguido que mientras tanto también es seguido cerca por el Bayern Múnich, Real Madrid y el París Saint-Germain.