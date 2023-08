Alerta en la 'Scaloneta': un campeón del mundo sufrió un fuerte golpe y fue sustituido

La jugada no es excepcional. Fue un desborde como cualquier otro, en este caso de Navajo Bakboord por la derecha, y un centro al centro del área. Gerónimo Rulli midió la trayectoria y su ubicación y no dudó en salir a cortar el envío antes de que le llegara a Jizz Hornkamp. Pero el atacante no resignó y en sus cálculos pensó que llegaría antes que el arquero y el choque fue inevitable.