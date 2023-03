Adrián García fue convocado a la Selección Argentina de Amputados

"La Federación Argentina de Futbolistas Amputados (FAFA) convoca a la Preselección Argentina, donde se realizará entrenamientos en la ciudad de Buenos Aires en los días 22, 23 y 24 de abril en las instalaciones del Ce.Na.De (centro nacional de desarrollo deportivo)", afirma el comunicado que sorprendió al sanjuanino García.

image.png

Hice todos los deportes para demostrar que yo sí podía, hubo mucha gente que me dijo que no iba a poder hacerlo. Solo hay que entrenarse, luchar y demostrar que uno puede