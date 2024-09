Admiración y halagos entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto: "Es increíble ver tanto talento nuevo"

Continúan las repercusiones tras el GT de Azerbaiyán, donde el piloto argentino Franco Colapinto nuevamente volvió a ser una novedad, y no solo por la pasión que despierta entre los argentinos y ajenos, o por su carisma en el paddock, sino también por su desempeño en la pista, logrando hacer historia. Su destreza y desempeño fue aplaudido por nada más y nada menos que Lewis Hamilton , multicapeón de Fórmula 1 y sin duda uno de los mejores talentos que tiene el automovilismo.

El primero en hablar del otro fue Hamilton. En su cuenta de Instagram, el británico hizo un balance de lo que fue su desempeño en Azerbaiyán. “El fin de semana comenzó con muchas cosas positivas, pero al final fue difícil para todos nosotros. Aun así, reconocemos lo que salió bien y aprenderemos de lo que no. No fue fácil, pero estoy orgulloso de cada miembro de este equipo por el arduo trabajo que nos llevó hasta el final. Felicitaciones a George (Russell) por el podio y a Franco Colapinto y Oliver Bearman. También fue una gran pelea y es increíble ver tanto talento nuevo llegar. Pronto en Singapur, les envío buenas vibras”, escribió. En el posteo se pueden ver una serie de fotos, una de ellas donde aparece el joven argentino acompañado de Bearman y Hamilton.

image.png

Quien no demoró en responder fue Colapinto, quien escribió: “Que Lewis me estrechara la mano después de una carrera fue uno de los momentos más especiales que he tenido en mi vida. Realmente aprecio el respeto que mostraste. ¡Tengo muchas ganas de volver a encontrarte pronto!”.

Este mensaje llegó después del que el propio piloto argentino publicara en su cuenta oficial de Instagram: “Mi mejor momento del día. Qué locura y qué sueño hecho realidad: darle la mano a Lewis Hamilton después de una carrera juntos, ¡Wow!”, escribió junto a dos imágenes del emotivo encuentro.

image.png

En X (ex Twitter) también trascendió el saludo al bajar del monoplaza de Williams, cuando vio que el británico de Mercedes se acercaba hacia él. Fueron varios los usuarios que compartieron el video del momento en cuestión. “Qué video hermoso”, “pasado, presente y futuro”, y “qué momento para estar vivo, la locura es total”, fueron algunos comentarios de los fanáticos al ver la grabación.

El saludo entre Hamilton y Colapinto que enloqueció a los fanáticos tras la carrear en Azerbaiyán. pic.twitter.com/0vZ22Oyqns — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 17, 2024

Cabe destacar que el propio Lewis Hamilton habló de Colapinto durante las primeras declaraciones tras el final de la carrera. “Fue realmente genial verlo. Es realmente genial ver a jóvenes talentosos aparecer y conducir tan bien”, consideró, haciendo referencia también al joven piloto de 19 años Oliver Bearman, que terminó décimo y puntuando, para Haas.

“Hizo un gran trabajo hoy”, aseguró sobre la performance de Colapinto en especial, que con el octavo puesto conseguido en Bakú se convirtió en el primer argentino en más de 40 años en sumar unidades -en el campeonato de la Máxima luego del último golpe de Carlos Reutemann (23 de enero de 1982, segundo en el circuito de Kyalami).

Después de completar sus primeras dos carreras, y sumar cuatro puntos en la tabla de pilotos, Colapinto tendrá pocos días para alistarse y salir a la pista de un nuevo trazado callejero.

Ahora afrontará un nuevo desafío de alto riesgo en lo que será el Gran Premio de Singapur en Marina Bay. La actividad se pondrá en marcha el próximo viernes 20 de septiembre con las tandas de entrenamiento. Seguirá el sábado 21 con la última sesión de prueba y la clasificación. El domingo se llevará a cabo la prueba final.

Fuente: Infobae