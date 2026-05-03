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Primera Nacional

A San Martín lo madrugaron en el arranque del partido y pierde frente a Colegiales

El Verdinegro visita esta tarde desde las 15hs al Tricolor en Munro, con arbitraje de Joaquín Gil. Será la tercera vez consecutiva del Gringo en el banco. Otro sanjuanino se suma a la lista del entrenador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cortesía San Martín

Cortesía San Martín

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San Martín sale a la cancha esta tarde desde las 15hs en el Estadio de Colegiales, por la fecha 12 de la Primera Nacional. Enfrente, un Tricolor que anda a los tumbos: anteúltimo y urgido de puntos para levantar cabeza. Partido importante para sumar y prenderse en zona de clasificación.

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El equipo sanjuanino está noveno con 13 unidades, a un escalón de la zona de clasificación. Ganar en Munro no solo suma, sino que mete presión y lo deja a tiro del pelotón de arriba.

Si bien se estima que el equipo sea el mismo que ganó en Concepción la fecha pasada, vale destacar que otra vez estará el sanjuanino Lautaro Agüero y se suma uno más: Gonzalo Lucero, el otro pibe del semillero, que vuelve a estar en consideración y puede sumar minutos esta tarde.

El partido, correspondiente a la fecha 12, será dirigido por Joaquín Gil y promete ser un duelo que defina mucho. Colegiales necesita ganar para salir del fondo. San Martín, para mirar de cerca la zona de arriba.

El Gringo ya metió dos partidos al hilo en el banco verdinegro. Esta tarde va por el tercero. Y por una victoria que valga doble: tres puntos y un lugar entre los ocho.

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