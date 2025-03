A lo Iker Casillas y Sara Carbonero: la tierna foto del sanjuanino Álvarez y una periodista de ESPN

gsg.jpg

La relación entre Álvarez y la joven periodista comenzó hace algunos meses, cuando se conocieron en marzo del 2023. En palabras de ella, las cosas no comenzaron de manera sencilla: "Nos conocimos en marzo y de ahí empezamos a salir; que sí, que no, él no sabía si se volvía a Córdoba (Talleres), entonces era como no, bueno, ya fue, dejemos esto porque no va a funcionar, yo no me iba a ir. Yendo y viniendo, que sí, que no, y en noviembre nos pusimos de novios". Un inicio algo incierto, pero con un final feliz, que culminó con el inicio de una relación sólida.

Ella es María del Piano, una periodista que se formó en TEA y que, entre otros proyectos, fue participante de Cantando 2020. A pesar de que su paso por el programa no fue tan largo como esperaba, su carrera en los medios sigue en ascenso, y el año pasado participó en el streaming de lex Caniggia, Carajo, donde también estuvo la exparticipante de Gran Hermano.