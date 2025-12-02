martes 2 de diciembre 2025

A horas del sorteo, la FIFA hizo un importante anuncio sobre el Mundial 2026

La FIFA hizo un gran anuncio antes del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde intervendrá la Selección argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La FIFA realizó este lunes un anuncio relevante en la antesala del sorteo del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá y en el que participará la Selección argentina. El organismo adelantó que el calendario completo de partidos será difundido el 6 de diciembre en Washington, momento en el que se detallarán los horarios y los estadios de los 104 encuentros previstos.

De esta manera, el cronograma oficial se conocerá un día después del sorteo que definirá la conformación de los 12 grupos de cuatro equipos, un formato que será utilizado por primera vez en la historia de la competición.

El anuncio estará encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien compartirá el escenario con figuras históricas del fútbol y con representantes de las 42 selecciones ya clasificadas, además de delegaciones que aún están disputando su lugar en la cita mundialista.

Una de las ausencias confirmadas será la de Irán, que informó que no podrá estar presente en el sorteo debido a que varios integrantes de su delegación no recibieron el visado de ingreso a Estados Unidos.

La transmisión oficial del evento incluirá análisis de los cruces, la primera lectura de posibles caminos hacia la final y distintos contenidos sobre las ciudades anfitrionas, que recibirán la competencia entre junio y julio del próximo año.

