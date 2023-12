A 10 años del accidente de Schumacher: el crudo relato de su hermano y qué se sabe de su salud

Politraumatismo craneoencefálico fue el diagnóstico del alemán, inmediatamente rescatado por un helicóptero y trasladado primero a una clínica y luego a un hospital, en donde lo operaron y lo indujeron a un coma del cual recién despertó en junio de 2014. Más tarde, lo llevaron a escondidas, con una identidad falsa, a su mansión familiar en Gland, Suiza, adaptada para su atención, en donde se aloja hasta la actualidad.

Corinna, su pareja, no solo se encargó de ocultar toda la información en torno a su salud durante estos años para proteger su intimidad sino que también trazó un complicado plan para solventar los enormes gastos que implicaron e implican su cuidado, que incluyó, por ejemplo, la venta de la Ferrari con la que obtuvo el Gran Premio de Mónaco en 2001.

Lo más reciente en cuanto a su paso por el quirófano fueron las intervenciones de 2019 y 2020 para hacerse un tratamiento con células madre para intentar regenerar su sistema nervioso central y obtener un efecto antiinflamatorio en todo su organismo.

"Ya nada es como antes", la dolorosa confesión de su hermano Ralf

"Extraño a mi Michael de entonces. La vida es a veces injusta. Michael había tenido suerte a menudo en su vida, pero entonces llegó este trágico accidente. Gracias a Dios hemos podido hacer algo por la medicina moderna, pero aún así, no es lo mismo. Puedo decir que su accidente fue una experiencia dolorosa y penosa también para mí", admitió a Bild.

Además, no dejó pasar su oportunidad de declarar públicamente para recordar su gran relación con el Kaiser: "No era sólo mi hermano. Cuando éramos niños, él también fue mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero él siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de adelantamiento y todo lo que importa en el automovilismo".