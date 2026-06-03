jueves 4 de junio 2026
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EN VIVO, Selección Argentina: Scaloni y una nueva práctica con dos cambios

Foto: Olé.

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La Albiceleste ya comenzó a trabajar en Kansas City y piensa en los amistosos ante Honduras e Islandia.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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La Selección Argentina continúa con su puesta a punto en Kansas, ciudad elegida como base de operaciones durante la etapa previa al Mundial 2026. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel trabaja en distintos aspectos físicos, tácticos y futbolísticos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut en la máxima cita del fútbol mundial. Cada jornada de entrenamiento sirve para afianzar conceptos, fortalecer el funcionamiento colectivo y seguir construyendo la identidad de un equipo que buscará volver a ser protagonista.

Mientras la expectativa crece entre los hinchas, el cuerpo técnico aprovecha cada práctica para evaluar variantes y ajustar detalles de cara a la competencia. En esta fase de preparación, la prioridad pasa por encontrar el mejor equilibrio del equipo, administrar las cargas físicas y consolidar una estructura que permita afrontar con confianza los desafíos que propondrá el torneo. Con la experiencia de un grupo consolidado y el hambre de nuevos objetivos, la Albiceleste transita días decisivos en su camino hacia el Mundial.

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El avance que tuvo Paredes en la recuperación de su lesión

Este miércoles, el volante central dio muestras del progreso de su distensión en el isquiotibial derecho que recién ahora lo dejó salir al campo para hacer algunos movimientos en la práctica: tanto lunes como martes lo había hecho solo en el gimnasio, con la precaución del caso para intentar no exigirlo.

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El once que probó Scaloni para el amistoso con Honduras

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López

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La noticia del día: Dibu Martínez titular en el debut mundialista

La buena pasó por el arquero del Aston Villa. Dibu evoluciona correctamente de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, su hueso está soldando correctamente y, pese a que continuará con la zona inmovilizada y el vendaje, su presencia ante Argelia no corre riesgo. Eso sí, no formará parte de ninguno de los amistosos para continuar con su recuperación.

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Las primeras imágenes de Lionel Messi:

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Honduras, amistoso pre Mundial:

Si bien la primera cita será este sábado ante Honduras, amistoso que Scaloni utilizará como plataforma de prueba para darle minutos a varios jugadores y ganar rodaje, similar a lo que ocurrirá el próximo martes contra Islandia, el gran objetivo de estos días es recuperar soldados para el debut con Argelia.

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Los primeros movimientos del plantel Albiceleste:

El grupo de lesionados trabajó aparte del resto del plantel. Se trató de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes trotaron e hicieron trabajos precompetitivos por su cuenta, alejados del grueso del plantel mientras avanzan con sus recuperaciones. Por el momento hay optimismo para que puedan estar en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca sus avances en lo físico.

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La primera práctica en Kansas

Comenzó pasadas las 19.30 en el gimnasio y terminará después de las 21, aunque la prensa tiene acceso a los primeros 15 minutos de los trabajos en el campo de juego.

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