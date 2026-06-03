EN VIVO, Selección Argentina: Scaloni y una nueva práctica con dos cambios

La Selección Argentina continúa con su puesta a punto en Kansas, ciudad elegida como base de operaciones durante la etapa previa al Mundial 2026. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel trabaja en distintos aspectos físicos, tácticos y futbolísticos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut en la máxima cita del fútbol mundial. Cada jornada de entrenamiento sirve para afianzar conceptos, fortalecer el funcionamiento colectivo y seguir construyendo la identidad de un equipo que buscará volver a ser protagonista.
El avance que tuvo Paredes en la recuperación de su lesión
Este miércoles, el volante central dio muestras del progreso de su distensión en el isquiotibial derecho que recién ahora lo dejó salir al campo para hacer algunos movimientos en la práctica: tanto lunes como martes lo había hecho solo en el gimnasio, con la precaución del caso para intentar no exigirlo.