En un país serio no pas... ¡el Bayern jugo con 12!

Una situación inédita se dio en el partido de la 28ª fecha de la Bundesliga entre Friburgo y Bayern Munich cuando, a los 87' de juego, el VAR advirtió que el equipo visitante tenía ¡12 jugadores en el campo de juego!

Todo se inició con la doble variante que ordenó Nagelsmann en el minuto 85, con el resultado 3-1 a favor del Bayern. El entrenador del campeón defensor y líder de la Bundesliga quiso retirar a Coman y Tolisso, que había entrado en el 62' por Goretzka, para darle entrada a Süle y Sabitzer. El problema es que uno de los que tenía que salir no abandonó el césped y el juego se reanudó con los 12 adentro.

Pasaron 17 segundos hasta que, advertido por los colegiados del VAR, el árbitro principal Christian Dingert detuvo el partido. Hubo momentos de confusión, pero, una vez resuelto el malentendido, el juez decidió darle continuidad al juego añadiendo ocho minutos de descuento.

En conferencia de prensa, una vez concretado el triunfo del Bayern Munich por 4-1, Nagelsmann explicó que el problema fue que el cartel electrónico sufrió un desperfecto y que indicó la salida del jugador con dorsal número 29 (no hay ningún #29 en Bayern) en lugar del 11, por lo que Coman no tenía manera de saber que era él quien debía abandonar el terreno. Para el entrenador, al no haber influido en el juego, el tema no debería pasar a mayores. Sin embargo....

Si bien hasta el momento no hubo pedidos de sanción al respecto, Sport Bild sugiere que "hay que temer por los tres puntos". Lo cierto es que esto recién empieza.