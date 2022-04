La señora de Armoa, la líder de la banda de UPCN: fiel a su estilo y fana número uno

Desde que Fabían Armoa llegó a UPCN, el conjunto sanjuanino arrasó con todo lo que se le puso adelante. Consiguió títulos a nivel provincial y también lo hizo cada vez que disputó uno nacional, pero no es solo eso. El Gremial tiene su color y su calor cada vez que le toca jugar. Adentro, los Armoa y afuera, la señora de Armoa, la líder de la banda y número uno del equipo.

Eufórica y enamorada de los colores de Los Cóndores. Carla Morel es la mamá de Manu, jugador, y esposa de Fabián, el entrenador que desde hace años comanda el barco de UPCN. No solo los une el nexo de ser familia, si no que los tres llevan el vóley en la sangre y seguramente en esa casa en la que conviven no se debe respirar otra cosa.

Carla Morel, fiel a su estilo, también traspira la camiseta, ya no como jugadora, pero si en la tribuna del Gremial cada vez que le toca jugar, siempre se la ve de local y visitante. Con la de "Armoa Morel" en la espalda y alentando sin parar hasta que se decide quien se queda con el último set del encuentro que le toque disputar.

Por la noche del jueves lo que se vivió en cancha del Gremial no fue un encuentro más. Los de Armoa se jugaban el tercer partido de la final de la Liga Argentina. De local y ante una multitud, Los Cóndores superaron 3-1 a Ciudad y quedaron a un paso de la gloria. Pero el foto no solo estuvo puesto en el espectáculo del rectángulo, si no el que se daba en las tribunas. Allí estaba Carla Morel, fiel a su estilo y arengando toda la batuta de la tribuna para alentar al equipo.

Al grito de ¡Vamoooooos! cada vez que se daba un punto y el hacer el camino de la platea cada vez que estaba intranquila en los momentos en los que UPCN sufría. Bandera en mano, aplausos, y goce de goles cuando llegaban las buenas.