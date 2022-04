Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial: "Tenemos a todos analizados"

Este viernes desde las 13.00 se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Qatar 2022 en Doha, donde la Selección Argentina conocerá a sus tres rivales en la fase de grupos. Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, habló en exclusivo con TyC Sports y opinó sobre los posibles equipos a enfrentar.

"¿Por qué tendría que estar nervioso? Al final va a salir lo que tenga que salir, nosotros nos podemos hacer mucho. Después del sorteo, hacer las cuentas y ver qué rivales nos tocaron. Antes lo tomaba de otra manera, ahora ya estoy un poco más tranquilo y dependerá de lo que dice el que saque la mano", expresó el director técnico en TyC Sports. "Sabemos cómo juegan cada uno, los tenemos analizados y vistos, pero elegir no. Eso nunca sale bien, pensar si me gustaría uno u otro. Lo que saque el sorteo después tendremos que afrontarlo de la mejor manera y estoy convencido de que todos van a ser difíciles", agregó más tarde.

Por otro lado, Scaloni se refirió a la imposibilidad de enfrentar a selecciones europeas y de otros continentes durante los últimos dos años. "No sé si hay desventaja en no jugar contra los de otros continentes durante estos años, nos gustaría enfrentarnos pero no lo llamaría desventaja. Tuvimos la suerte de enfrentarnos con Alemania, pero cambiaron el entrenador. Nos gustaría jugar con selecciones de diferentes continetnes, pero estoy convencido de que nuestro equipo va a afrontar los partidos de la misma manera y va a dar la cara contra cualquier rival", aseguró.

"Nosotros en la Copa América 2019 hicimos buenos partidos, momentos con Brasil, que perdimos. Un poco buscamos el rumbo y sabíamos como jugar. Empezamos las Eliminatorias bien, y después vino la Copa América que ganamos, que no empezamos jugando bien, con algunas falencias en los segundos tiempos, que el equipo no podía seguir jugando de la misma manera", expresó Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, en una entrevista con TyC Sports. "Los rivales nos jugaban distinto que ahora, que nos respetan más. A partir de ganar la Copa se sacó todo eso que tenía arriba y empezó a jugar mucho más libre. Todo lo que les pedíamos lo hacían durante 60, 70, 80 minutos o todo el partido, y ahora está más maduro y consolidado", completó.

Fuente: TyC Sport