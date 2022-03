Pasaron 17 días de aquella derrota 2-0 ante Belgrano en suelo cordobés. San Martín había jugado su peor partido, y el clima en el vestuario estaba caliente. Pos encuentro en el Gigante de Alberdi, Facundo Villalba anunciaba que dejaba de ser el técnico. Llamados telefónicos y un "Purruco" que fue sorprendido para tomar el interinato del primer equipo. Sacó 9 de 12 puntos y la gente pide para que se quede. ¿Antuña merece ser oficializado como el DT de San Martín?: la opinión de tres glorias verdinegras.

Es un plantel que él no armó. Pero cuando le dijeron que tenía que parchar un equipo herido, dejó la coordinación de inferiores de San Martín en manos de Héctor Naveda y se puso al hombro los entrenamientos que está llevando junto a Roly Rodríguez, Ale Schiapparelli, Matías Font (PF) y Agu Barilari. Este team no lo dudó y se tiraron a comandar la dirección del barco.

Antuña junto a Rodríguez, Schiapparelli y el preparador físico, Font.

Se puso al frente de los jugadores toda una semana para debutar ante Dálmine. Hizo lucir a todos y ganó 4-0 en casa. En Fragata, uno de los punteros lo opacó y no pudo mostrarse, cayó por la mínima. Ayer domingo y de nuevo en el Hilario, superó ampliamente y con jerarquía 3-0 a su rival Gimnasia de Jujuy.

Pasaron tres partidos, la Comisión Directiva tiene algunos nombres en carpeta pero... ¿Lo están probando?, ¿Qué va a pasar con Antuña?

TRES GLORIAS VERDINEGRAS OPINARON SOBRE EL PRESENTE DEL "PURRUCO" EN SAN MARTÍN

Pablo Saavedra: "Hay un estímulo distinto porque de tres partidos ganar dos, seguramente hubo un cambios. Generalmente los cambios de técnico generan eso y hay que darle un par de partidos más, si eso perdura, eso solo podría decantar en en que continúe y le da un margen también a la Comisión Directiva a que busque otro reemplazante. Creo que eso ya está hablado, no sería conveniente que él se quede con un equipo que no armó. Es probable que se pueda ganar el derecho ahora y que siga, que continúe y si el grupo lo respalda. Esto es un cuestión de eso. Uno ve con buenos ojos que la gente del club, formada en el club pueda manejar las riendas del plantel de un club tan importante. Tanto Roly como Raúl conocen hasta el lugar más pequeño del club y eso es importantísimo porque van a defender todo como su propia casa. Estoy contentos por ellos, pero es muy difícil, pero a quién no le gustaría que su puesto se rectifique. Estaría bueno que ellos planifiquen un proceso con refuerzos, ellos están comandando un viaje que no programaron pero la idea es que perduren. Nosotros como ex jugadores queremos que ellos continúen".

Néstor "Yiyo" Leal: "Aunque llevan poco tiempo se lograron resultados positivos, eso es fundamental para poder trabajar tranquilos y así se logra que los jugadores crean en lo que el técnico propone para mejorar. Están trabajando bien, personalmente yo les daría más tiempo, sé que son interinos y que los dirigentes buscan otro técnico pero tal vez sería realmente bueno para el equipo dar la oportunidad a Raúl y Roly porque según lo aprecio, están capacitados para este desafío".

Raúl "Tula" Gómez: "Por lo que hemos estado viendo creo que deberíamos darle una posibilidad más a Antuña y al roly porque son dos chicos que laburan, son personas que pueden prometer algo. Esos muchachos son de la Cantera de San Martín, saben lo que quieren. Le falta un poco más de volumen de juego pero con el tiempo y a través de los partidos ellos lo van a ir llevando, lo van sacando. Hoy, el presente de San Martín es darle una posibilidad que se lo merecen".