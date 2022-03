Victoria de los Jaguares XV con Juan Pablo Castro

En el estadio Elías Figueroa de Valparaiso en Chile, los Jaguares XV vencieron a los Olimpia Lions de Paraguay por 49 a 22, por la 2ª fecha de la SLAR, Super Liga Americana de Rugby. En el equipo argentino el sanjuanino Juan Pablo Castro, atleta del Programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, que en este partido no fue el capitán de la franquicia argentina.

El partido no fue de trámite sencillo para los Jaguares, sin embargo comenzó bien para los entrenados Ignacio Fernández Lobbe, ya que a los 11 minutos del primer tiempo ganaba 21 a 0 por los tries de Prisciatelli, Bogado y Ruiz. La reacción paraguaya llegó para cerrar el primer tiempo por 35 a 17. Dos tries más para los Jaguares en el segundo tiempo, mucho más cerrado que el primero, por uno de los Lions, cerraron el partido con un 49 a 22.

En los otros partidos de esta fecha, Peñarol (URU) derrotó por 44 a 0 a Cafeteros Pro (COL) mientras que Selkman (CHI) hizo lo propio con Cobras XV (BRA) por 46 a 10.

Campeones vigentes, los Jaguares vienen de ganar en el primer partido a los Cafeteros Pro de Colombia, por lo que lidera la tabla de posiciones con 10 puntos, seguidos por Peñarol de Uruguay con 9, ambos invictos en lo que va del torneo. Selkman de Chile con 6, Olimpia con 4, cafeteros con 1 punto y Cobras de Brasil con 0, completan las posiciones.

La próxima fecha se disputará este próximo viernes 25, con los Jaguares enfrentando a los locales, Selkman, pero en el Estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago.

1° etapa

Resultado Domingo 13 de marzo

Jaguares XV 33 – Cafeteros Pro (COL) 22 - Estadio Elías Figueroa en Valparaíso, Chile

Resultado Sábado 19 de marzo

Jaguares XV 49 – Olimpia Lions (PAR) 22 - Estadio Elías Figueroa en Valparaíso, Chile

Viernes 25 de marzo

Jaguares XV – Selkman (CHI) - Estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile

Sábado 02 de abril

Jaguares XV – Peñarol Rugby (URU) - Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, Paraguay

Viernes 08 de abril

Jaguares XV – Cobras XV (BRA) - Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, Paraguay

2° etapa

Sábado 23 de abril

Jaguares XV – Cafeteros Pro (COL) - Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay

Viernes 29 de abril

Jaguares XV – Olimpia Lions (PAR) - Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay

Miércoles 04 de mayo

Jaguares XV – Selkman (CHI) - Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay

Martes 10 de mayo

Jaguares XV – Peñarol Rugby (URU) - Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay

Domingo 15 de mayo

Jaguares XV – Cobras XV (BRA) - Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay



Finales

Sábado 21 de mayo

Semifinales - Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay

Sábado 28 de mayo

FINAL - Estadio Charrúa en Montevideo, Uruguay