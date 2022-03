No jugó y no propuso: el 1x1 de San Martín Vs. Belgrano

Hubo varias modificaciones respecto al último partido de local. Villalba estaba en la cuerda floja y éste fue su último partido para dar vuelta la historia. San Martín saltó a la cancha con poco juego y sin ideas. Buscó con su peso ofensivo, pero no fue lo suficientemente punzante como para hacer daño en la zona Pirata. Perdió y se quedó sin técnico.

EL 1X1 DE SAN MARTÍN VS. BELGRANO

1) Niclolás Avellaneda (6): fue vital en el primer tiempo. Los que tuvo, reaccionó bien y tapó. Le sacó un bombazo de afuera al volante pirata y mantuvo las cosas iguales hasta el cabezazo que rompió la paridad y el desborde que marcaran el camino del partido para la derrota en suelo cordobés.

2) Augusto Aguirre (4): si bien cortó varias centros y jugadas de peligro, lo condicionó la mala salida ante el ataque. Se fue bien expulsado por doble amarilla a los 12’ del ST. Ambas peligrosas y de tarjeta. San Martín no propuso mucho, pero esa situación cambió el esquema de Villalba a mitad de partido.

3) Felipe Di Lena (5): las bandas Del Pirata se movieron bastante y complicaron a los laterales de Villalba. Se fue reemplazado tras la expulsión de Aguirre, para meter peso ofensivo de la mano de Sebastián Penco que fue suplente.

4) Matías Escudero (5): padeció lo mismo que Di Lena: tuvo que parar los centros y los volantes que se movían bastante. Pero toda la última línea se vio afectada por la expulsión del central.

5) Damián Lemos (5): mediocampo que poco pudo moverse. Quiso distribuir pero las chances de ataque estuvieron bajas. Ligó una amarilla.

6) Jonathan Botinelli (5): se encargó de las salidas del fondo y los pelotazos a las banda. No pudo cortar el centro del gol que se encargó de mandar a guardar Vegeti para el 1-0.

7) Alejandro Molina (5) distribuyo y trató de jugar. Las pelotas no llegaban a destino con una defensa Pirata que tapó todos los espacios.

8) Martín Rivero (5): movedizo en la primera parte. Intentó ser punzante y atacar por la banda, pero se fue reemplazado tras la expulsión de Aguirre. Ingresó el sanjuanino Matías Giménez.

9) Juan Román Pucheta (6): lo más claro fue un zapatazo de afuera que se fue desviado en la primera parte. Después buscó, pidió, pero no fue más. Por un cambio de esquema, estuvo en lugar de Sebastián Penco.

10) Jeremias Ridríguez (5): las que tuvo en sus pies fueron pocas. No propuso filtrar y no se mostró mucho en ataque. El equipo rival estaba cerrado y no generaron muchas jugadas a partir de él.

11) Tomás Fernández: (5): no le llegó mucho la pelota y no tuvo situaciones peligrosas. También se fue reemplazado por tras la expulsión de Aguirre. Entró en su lugar el sanjuanino Franco Aguirre.