A un año de la muerte del "Morro" García, la muerte que conmocionó al fútbol argentino

La tragedia conmocionó al fútbol argentino y al uruguayo. Santiago "Morro" García, ídolo de Godoy Cruz, se suicidó el 4 de febrero de 2021, mientras estaba en pleno conflicto con la dirigencia del Tomba y afrontaba un tratamiento psiquiátrico. Un año de una pérdida que se lloró desde Mendoza hasta Montevideo.

La muerte del Morro García, una tragedia que conmocionó a Argentina y Uruguay

El delantero uruguayo Santiago García, quien tenía 30 años y estaba bajo un tratamiento psiquiátrico por un cuadro de depresión, fue encontrado sin vida en su departamento en Mendoza, el sábado 6 de febrero de 2021.

Según informó aquella tarde Claudia Ríos, fiscal de homicidios, el delantero se encontraba en su habitación, tendido sobre la cama, con un disparo en el parietal derecho y con un arma calibre 22 en su costado. "Estaba sobre la cama, con un disparo de arma de fuego en el parietal derecho, junto a él un arma calibre 22. Es lo único que puedo decir, lo que puedo informar", dijo ante la prensa.

Al día siguiente, Ríos confirmó que el jugador se suicidó en la madrugada del jueves 4 de febrero, dos días antes de que encontraron el cuerpo sin vida. "Hay diferentes comunicaciones que se efectuaron el 4 de febrero en la madrugada, por lo que estamos hablando de aproximadamente esa fecha como el momento de su fallecimiento”, aseguró. A su vez, descartó "intervención de terceros" y aseguró que investigaban “si hubo alguna instigación o ayuda para que la persona determinara su autoeliminación”.

El conflicto del Morro García con Godoy Cruz, el deseo de Nacional y la bronca de la familia

El Morro García estaba en pleno conflicto con Godoy Cruz: había sido apartado del plantel. Su último entrenamiento fue el martes 2 de febrero de 2021. A su vez, mantenía contacto con Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, club que tenía intenciones de repatriarlo.

El Tomba había emitido un comunicado en el que se desligaban de la trágica decisión del delantero: “Fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con esta institución”. A su vez, decidieron retirar la camiseta 18 como homenaje.

Por su parte, la familia explotó contra José Mansur, entonces presidente del club. “Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50 por ciento de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, afirmó su madre, Claudia Correa.

A su vez, agregó: "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas”.

Gonzalo García, su hermano, también apuntó directamente contra el presidente del Tomba. "Mansur fue el gran responsable de lo que le pasó a mi hermano. Hay demasiadas pruebas", dijo en una entrevista con Clarín.

El adiós al Morro García, de Mendoza a Montevideo

El domingo 7 de febrero de 2021, familiares, amigos, compañeros e hinchas de Godoy Cruz despidieron al Morro García en una sala velatoria en la localidad de Maipú, Mendoza. Su ataúd estaba cubierto por una bandera uruguaya y una camiseta del Tomba. Su último adiós fue en Uruguay, pocos días después. Una multitud de hinchas de Nacional invadieron las calles de Montevideo para despedir al delantero.

La conmoción de Sebastián Méndez por la muerte del Morro García

Sebastián Méndez, quien había dirigido al Morro García en su ciclo anterior en Godoy Cruz, dejó en claro que su muerte "sacudió a todos". "Yo tenía una relación muy linda con él. Me gusta relacionarme con los jugadores que dirijo. No voy a entender lo que pasó", dijo en ESPN el entonces DT del Tomba. Y añadió: "Tuvimos una hora de charla cuando llegamos, era el Morro de siempre. Nadie podía jamás entender ese desenlace. Me quedé con esa sensación de haber podido hacer algo más, aunque ya sucedió. Con toda la honestidad del mundo hablé siempre, pero las cosas surgieron igual. El dolor no va a cesar y hay que convivir con eso".

El dolor de Gallardo por la pérdida del Morro García

Marcelo Gallardo, entrenador de River, compartió plantel con el Morro en su paso por Nacional. "No pude salir del shock que me generó la noticia. De la tristeza y el dolor. Es muy fuerte. Con el Morro fui compañero cuando fui a Nacional. Él tenía 20 años y era un chico con muchas condiciones y lleno de energía", dijo. Y agregó: No tuve la posibilidad de seguir teniendo un vínculo con él pero sí teníamos una buena relación cuando nos enfrentábamos. Tenía muy lindos recuerdos de él".