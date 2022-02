Experimentados arqueros opinaron sobre la reacción de Andújar: qué dijeron

Por la noche del martes se dio una situación insólita que puso en el ojo de la tormenta a Mariano Andujar. El arquero de Estudiantes de La Plata que reaccionó de forma violenta contra un grupo de hinchas de Huracán, y su acción podría traerle consecuencias penales, ya que fue notificado por la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que le labró un acta contravencional. Tres experimentados y ex arqueros que se encuentran en San Juan opinaron al respecto sobre la respuesta que tuvo el Pincharrata ante los insultos en el Palacio Ducó: la palabra de Leonardo Corti (Peñarol), Carlos Biasotti (Unión Villa Krause) y Emanuel "Mono" Guirado (retirado y actual DT de Desamparados).

Estudiantes lo ganaba 3-2 cuando Andújar protagonizó esa polémica escena con los fanáticos del Globo por la segunda fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional. ¿Qué hizo?: al finalizar el encuentro, el arquero oriundo de Buenos Aires se acercó al alambrado y atacó con golpes de puño a dos personas que estaban del lado de la popular.

Los arqueros se refierieron al respecto sobre el tema y dejaron su parecer a la acción del uno Pincha.

LEONARDO CORTI (41) - ARQUERO ACTUAL DE PEÑAROL

"Es una pena que pasen esas cosas, sobre todo que le falten el respeto a un jugador y con temas personales como es la falta de un ser querido. Realmente como dijo él, tiene que haber límites más allá del folklore futbolístico que muchas veces se permiten cosas que denigran a la persona, pero ya está constituido. Hay que contemplar ciertos límites como en el caso de lo que pasó anoche. Es una pena también que Andújar no haya podido mantener el equilibrio y los termina haciendo protagonistas a esots inadaptados, que es lo que ellos quieren, ser protagonistas cuando no los son".

EMANUEL "MONO" GUIRADO (38) - ARQUERO RETIRADO Y ACTUAL DT DE LA LOCAL DE DESAMPARADOS

"Es algo muy duro lo que le pasó que le toquen un ser querido como el padre, por ahí entiendo un poco la reacción, sin justificarla, pero somos seres humanos y cada uno reacciona a su manera. En lo personal no he tenido problemas así con los hinchas pero si he recibido insultos de todos los colores y y también me han tirado cosas: una vuelta viniendo de Mendoza junté 15 encendedores al lado del palo, pero más de eso no ha pasado. Por ahí también te sabes descargar con un grito a la tribuna pero nada más".

CARLOS BIASOTTI (47) - ARQUERO ACTUAL DE UNIÓN DE VILLA KRAUSE

"Son situaciones que uno lo pasa permanentemente, más que nada cuando estás de visitante y con la gente rival en contra, pasa a ser normal recibir insultos. Es parte del folklore del fútbol, pero lamentablemente hay situaciones que me pasó muchas veces y me pasa que cuando voy a canchas de visitante que te dicen cosas y uno esta acostumbrado, no queda otra que concentrarse pq hasta uno convive con eso"