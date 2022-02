El delantero que quería Gallardo, lejos de River: ¿qué pasó?

Caste... ya no. Valentín Castellanos no será refuerzo de River en este mercado de pases: pese a que la dirigencia se estiró en los números para intentar seducir al City Group con una propuesta onerosa a pagar en cuatro años los neoyorquinos no aceptaron la última oferta que les llegó desde las oficinas del Monumental. Y dadas las importantes diferencias por el monto total de la operación y por los plazos de financiación, la opción C quedó desactivada.

River intentó elaborar una ingeniería financiera para invertir fuerte por Taty, llegando a proponer una cifra superior a los u$s 10.000.000 aunque a costear de manera segmentada en cuatro años, con obligaciones de compra parciales para ir adquiriendo porcentajes del futbolista mendocino. Y aunque se intentó alcanzar un entendimiento a través de distintos mecanismos, la postura del holding no varió.

El City Football Group, cartera que administra entre otros clubes al NY City, había tasado el 100% del futbolista en u$s 15.000.000. Y aspira a una transferencia a mitad de año con destino europeo, sin ceder demasiado en sus pretensiones: Palmeiras, de hecho, también propuso comprar a Taty ofertando u$s 8,5 millones. Sin embargo, no consiguió avanzar en las gestiones.

Fuente: Olé