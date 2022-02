A Juanfer le llegó el transfer y podría hacer el redebut ante Unión

Este viernes llegó una buena noticia para Marcelo Gallardo y todos los hinchas de River: el club chino envió el transfer de Juanfer Quintero y está habilitado para el debut en la Copa Liga Profesional ante Unión. El colombiano ya estaba incluído en la lista de convocados para el duelo de este sábado, resta saber si el Muñe le dará minutos.

Fue, sin dudas, el más aplaudido en el momento que le tocó ingresar en el último amistoso contra Vélez a los quince minutos del complemento, el esperado reencuentro con los hinchas, que esperan ahora verlo de nuevo en un partido oficial. Habrá que esperar para ver si Gallardo decide darle minutos en Santa Fe, cuando debute en la Copa Liga Profesional 2022 ante Unión el sábado a las 19.15. Estaría prácticamente descartado para meterse en el once inicial, pero la idea del cuerpo técnico sería tenerlo en el banco y utilizarlo en caso que sea necesario.

“Primero tenemos que ver, todavía no recibimos la habilitación de Juanfer desde China así que hoy no está habilitado, mañana no sabemos. Para calmar un poquito las ansiedades...", fue la respuesta, siempre cauto y bajando las expectativas de todos, cuando le preguntaron este jueves en conferencia de prensa por la posibilidad de contar con el colombiano.

Los convocados de River para el debut ante Unión

Aunque todavía no estaba habilitado, Juanfer, y todos los refuerzos que sumó River en este mercado de pases, estuvieron dentro de la convocatoria que entregó Marcelo Gallardo este jueves para enfrentar a Unión.

El equipo que piensa Gallardo el debut de River ante Unión por la Copa de la Liga Profesional 2022

Si bien el cuerpo técnico aguardará hasta último momento, todo indica que Agustín Palavecino y Robert Rojas no serán parte del choque con el Tatengue en el Estadio 15 de Abril. El defensor paraguayo padece una pubalgia, mientras que al mediocampista lo tiene a maltraer una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda.

De esta manera, Gallardo repetirá el mismo once que empató sin goles con Vélez en el Estadio Monumental en el último amistoso de la pretemporada: Franco Armani; MIlton Casco, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simon, Tomás Pochettino, José Paradela; Julián Alvarez.