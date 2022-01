Un ex ídolo y referente de San Martín firmó para un equipo de la B Nacional

Su futuro ya no es más una incógnita. Luis Ardente soñaba con regresar a San Martín pero desde la Comisión Directiva del club de Concepción le bajaron el pulgar. Él mismo fue quien informó a los fanáticos del Verdinegro que no iba a ser posible su vuelta: "Ya no hay futuro en San Martín, me dijeron que ya cumplí un ciclo y que no voy a volver". En las últimas horas firmó para una nueva institución.

La página oficial del Club Atlético San Telmo, equipo que milita en la Primera Nacional, le dio la bienvenida al ex capitán a través de Instagram. "Arquero de gran trayectoria y héroe en San Martín", describe el posteo.

Estuvo al borde de colgar los guantes

Ante la negativa de volver a defender el arco de Concepción, Lucho había anticipado que todas sus fichas estaban puestas ahí y que si no encontraba club en los próximas se iba a retirar del fútbol. Su carrera dio un giro inesperado y ahora defenderá los colores del Candombero.