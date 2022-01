Por qué River demora la firma Juanfer Quintero y la revisión médica de Esequiel Barco

Mientras se prepara para afrontar el amistoso del sábado ante Platense, River mira de reojo el mercado de pases. Es que, pese a tenerlos abrochados, aún no pudo presentar oficialmente a Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco debido a cuestiones burocráticas.

Por qué Juanfer Quintero aún no firmó contrato con River

Si bien el mediocampista colombiano ya se hizo la revisión médica y entrena con el plantel de Marcelo Gallardo, aún no pudo firmar su vínculo con el Millonario porque el Shenzhen de China todavía no mandó los papeles correspondientes que certifican llega como futbolista libre por falta de pago. Pese a esto, vale destacar que el pase no corre peligro.

El motivo por el cual Esequiel Barco aún no se hizo la revisión médica para jugar en River

Hace ya un par de días que todo River espera por los chequeos del todavía jugador del Atlanta United. De hecho, el futbolista tenía turno para este jueves por la mañana, pero fue cancelado. Es que, si bien el futbolista tiene todo acordado con el Millonario, todavía falta que el equipo de la MLS cierre la negociación con sus propios documentos. Al igual que sucede con Quintero, el pase de Barco no corre riesgo y cuando los papeles estén en orden, se realizará los chequeos y firmará su contrato.

Fuente: TyCSports