Leandro Espejo marcó doblete y una asistencia en la goleada de la reserva de Talleres

No se cansa. Está encendido. Leandro Espejo es explosivo y todo el tiempo está pinchando el área contraria. La reserva de Talleres se encuentra realizando la pretemporada y en medio de la etapa por Buenos Aires, en la que viajó para medirse en una serie de amistosos ante Huracán, Independiente y San Lorenzo, cosechó su primer triunfo: la “Joya” anotó en dos oportunidades y dejó una asistencia para su compañero en la goleada 5-0 en el encuentro que se llevó a cabo en el Complejo Secla Bosques.

Sin dudas, el ex Peñarol está pasando uno de los mejores momentos de su corta carrera como futbolista. Primero, su salida triunfal y destacada del Bohemio, y luego su buen comienzo y presente en la reserva de Talleres. Hizo la parte dura de la pretemporada y en el primer ensayo no solo estuvo en el primer equipo, si no que también mostró que tiene mucho para dar.

El conjunto dirigido por Andrés Navarro este viernes se medirá frente a Independiente y el tercer amistoso lo jugará ante San Lorenzo, el sábado venidero. Luego de ese compromiso, la delegación retornará a la ciudad de Córdoba para la etapa final de la preparación en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli.