Bottinelli y su estreno en el fútbol de ascenso con San Martín: "Es un gran desafío"

Para Jonathan Bottinelli (37), un futbolista que ha jugado en Italia, en River y San Lorenzo, que ha disputado copas internacionales e incluso que ha vestido la camiseta de la Selección Argentina, la experiencia en San Martín de San Juan es totalmente nueva y no se asemeja a nada de lo que ha vivido en sus casi 20 años como jugador profesional. El experimentado defensor transitará con el Verdinegro su primera vez en el fútbol de ascenso y lo vive con gran expectativa.

El defensor central viene de jugar en Arsenal de Sarandí.

"Sé que es una competencia que demanda mucha exigencia. Quiero aprovechar esto, es un gran proyecto para mí. Entre quedarme en Primera para pelear por no descender, decidí apostar a esta oportunidad que me dio San Martín, de integrar un equipo que quiere buscar el ascenso, pelearlo. Es un desafío grande a esta altura de mi carrera", señaló de antemano el protagonista a Tiempo de San Juan.

El torneo de la Primera Nacional, que otorgará dos ascensos a la Primera División, tiene fecha para el fin de semana del 13 de febrero. En la primera fecha al conjunto sanjuanino le tocará viajar a Mendoza, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima. El domingo siguiente será local de All Boys. "Vi algo del fixture y la verdad es que es un torneo largo, con rivales muy duros. Seguramente no va a ser nada fácil, pero es un lindo desafío para atravesarlo. Creo que hay que estar atentos a los que estuvieron en los play off el año pasado, ellos van a estar animando el torneo", apuntó.

Respecto a San Martín, Bottinelli manifestó que es un equipo que "merece estar en Primera" y que aportará lo suyo para concretar el objetivo con el que sueña todo el Pueblo Viejo: "Siempre vi aun equipo con la intención de ascender, porque es un equipo grande, que ya ha estado en la máxima categoría. Merece ascender por lo que ha hecho a lo largo de su historia".

El defensor llegó el martes a San Juan y el miércoles estampó la firma e inició los entrenamientos con el plantel mayor, bajo las órdenes de Luigi Villalba. Contó que en el vestuario y club en general lo recibieron afectuosamente y espera adaptarse rápidamente no sólo al equipo, sino a su nueva vida en la provincia. "La verdad es que me recibieron muy bien. La gente del club se brindó al máximo. Ahora espero instalarme en un departamento. Los compañeros me están ayudando con el tema de la ciudad y cómo moverme para hacer las cosas que uno necesita", agregó.