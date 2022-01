El contundente anuncio de un medio europeo sobre la Vuelta a San Juan: ¿se hace o no?

En Europa ya dan como cancelada la 39º Vuelta a San Juan Internacional. Según informó este domingo La Gazzetta Dello Sport, los organizadores de la carrera argentina anunciarán este lunes la suspensión de la edición de 2022 como consecuencia del significativo aumentos de casos de coronavirus y restricciones que hay en el exterior.

Según publicó el diario italiano en redes sociales, analizarán si buscarán una nueva fecha en el calendario o si deciden cancelar la carrera hasta 2023 (también está la posibilidad de hacerla con equipos nacionales o, si la UCI no lo permite, realizar un homenaje a la Vuelta a San Juan). Lo cierto es que, de confirmarse lo del medio europeo, la carrera local se sumaría a la decisión adoptada por dos carreras del UCI World Tour, el Tour Down Under y la Cadel Evans Great Ocean Race, que tampoco se celebrarán este año.

En San Juan por ahora no hay nada oficial. Sí es cierto que la cancelación es una posibilidad y está instalada desde la semana pasada, cuando empezó a regir otra vez la alerta sanitaria por la pandemia de coronavirus. Si bien desde el Gobierno provincial hay cautela sobre el tema, el secretario de Deportes Jorge Chica ya anunció que la competencia "está en evaluación" para saber si se hace o no.

La Vuelta a San Juan debe realizarse entre el 30 de enero y 6 de febrero con la participación de nueve equipos WorldTeams: Astana Qazaqstan Team, BORA-hansgrohe, Cofidis, INEOS Grenadiers, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Movistar, Quick-Step-AlphaVinyl y Trek-Segafredo. Sin embargo, el coronavirus bajaría como en 2021 a la tradicional carrera sanjuanina y obligaría a las escuadras y sus estrellas, como Remco Evenepoel, Peter Sagan, Richard Carapaz, Elia Viviani o Chris Froome, a buscar otra prueba para dar sus primeras pedaladas en competición en 2022.