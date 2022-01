En el ascenso piensan en Carlitos Tévez: ¿San Martín también se suma al interés?

El Apache se encuentra en el final de su carrera deportiva y los clubes del ascenso van en busca de su fútbol. Deportivo Merlo fue uno de los primeros clubes en ofertarlo para la Primera B Nacional, pero detrás de su propuesta, aparecieron otros equipos como candidatos: ¿San Martín también se suma al interés?

Tiempo de San Juan le consultó al DT de San Martín Facundo Villalba, si también tenía en la plantilla personal al delantero y si el Verdinegro también ofertaría al jugador con pasado en Boca, y respondió: "Tévez no creo que vuelva a jugar, y al pensar eso jamás se me pasó por la cabeza. No lo tenía pensado y tampoco creo que se vaya a dar, sería un supuesto".

Mientras tanto, el que fue por todo y se animó a tentarlo fue el vicepresidente de Deportivo Merlo, Lucas Paparatto, quien dijo: "Tenemos la ilusión de poder tentarlo de una manera más descontracturada, entendemos que le va a sobrar con su jerarquía para la a categoría. Estamos hablando para tratar de tener una reunión con él". El Charro también hizo intentos por Mariano Pavone y Santiago Silva.