Vuelta a San Juan: el plan B y C que manejan, y lo que piensan sus protagonistas

En el ciclismo sanjuanino reina la incertidumbre. A menos de 20 días de la fecha pauta para el inicio de la 39° Vuelta a San Juan, todavía no definen si la harán con ciclistas nacionales o si finalmente se volcarán al plan C, la última opción para no dejar a esos dos fines de semana sin ciclismo. Desde Gobierno y el Pedal Club Olimpia se mantienen cautos con el tema, pero reconocen que se encuentran trabajando a contrarreloj para tomar una decisión lo más pronto posible y señalan que la misma va a depender de la situación sanitaria, de cómo avanza la tercera ola de coronavirus.

Es un hecho que este año, como en 2021, San Juan no tendrá su Vuelta Internacional, tampoco selecciones ni equipos World Tour y pedaleros estrellas. La explosión de contagios en el mundo, sumado a las restricciones que se aplicaron en algunos países, fueron clavespara que se tomara la edición de cancelar la prueba UCI Pro Series. A partir de esto, en San Juan empezó a tomar fuerza la idea de hacer una competencia solo con ciclistas nacionales.

Se trata del plan B que maneja la organización para realizar la Vuelta entre el 30 de enero y 6 de febrero, con 7 etapas en línea una contrarreloj, tal como estaba programada en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. Solo que esta edición tendría un pelotón integrado solo por equipos sanjuaninos y otros invitados de otras provincias: en un principio aspiran a que sean 180 ciclistas los que participen. Tampoco tendría etapas en el interior de la provincia como estaba pensado en un principio: los circuitos Valle Fértil-Jáchal y Calingasta quedarían excluidas

Esta nueva "Vuelta" sí habría etapa reina, el ascenso al Alto Colorado, y sería la única excepción de un recorrido que plantea que los ciclistas empiecen y terminen en el autódromo El Villicum, para evitar las aglomeraciones en los finales de cada prueba. Por eso también se piensa que el clásico cierre en la Avenida de Circunvalación termine también en el autódromo, que se disputen siete giros al anillo interno y que después los ciclistas viajen hacia Albardón.

En la semana, el secretario de Deportes Jorge Chica deslizó la posibilidad de que tampoco haya Vuelta local, explicando que "estamos en un momento sanitario complejo y cada paso lo damos con seguridad". Sin embargo, la prueba aún no ha sido descartada del todo y por estos días está en pleno análisis. Pero si finalmente el Gobierno cancela la Vuelta en su formato tradicional, la organización irá por un plan C para dar por terminada la Temporada de Ruta.

La idea es que, si fracasa la competencia madre del ciclismo local, el 29 y 30 de enero y también el 5 y 6 de febrero se puedan llevar a cabo dos competencias de dos etapas. Estas carreras están en pleno armado, pero serían pruebas que no tendrían nada que ver con la Vuelta -ni homenaje ni mismo formato- y sólo se realizarían para para no dejar a los pedaleros sin actividad. Los dirigentes entienden que cualquier carrera del calendario o alguna nueva que se pueda generar no tendrá el mismo alcance y popularidad que la Vuelta, y que se podrían realizar con normalidad, con inicio y llegada en El Villicum.

Los ciclistas, con optimismo

"Desde mi punto de vista me encantaría que la vuelta se realicé, por lo que representa para nuestro deporte, sumado a que es nuestra fuente de trabajo, y la Vuelta es lo que más esperamos cada temporada. Pero también entiendo que la situación sanitaria esta muy complicada. Esta situación la vivimos el año pasado y la Secretaria de Deportes, junto a la Federación Sanjuanina y el apoyo constante del gobernador Sergio Uñac, supo sacar adelante esta situación y esta vez no va a ser la excepción. La decisión que ello tomen será la correcta", Laureano Rosas, ciclista de Gremios por el Deporte.

"Para mí la Vuelta debe hacerse siempre que la situación sanitaria lo permita, creo que hay muchos protocolos para implementar en la competencia y así poder hacerla. Se vio en Europa cuando estuvieron en plena pandemia y con muchísimos protocolos pudieron seguir con el calendario. Para mí, como ciclista, es muy importante. Es el objetivo máximo de nuestra temporada y uno se motiva y se prepara al 100 para correrla", Mauro Richeze, ciclista de Chimbas te Quiero.

"Debe hacerse la Vuelta. Es la prueba madre que tiene el calendario sanjuanino y por la que todos los ciclistas se preparan, invierten tiempo y plata. Sería muy bueno que se pueda realizar, con culaquier nombre y por etapas. Para eso los ciclistas trabajan todo el año", Sergio Aguirre, ciclista de la Municipalidad de Rawson.