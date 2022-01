El técnico de Peñaflor se refirió a su jugador que agredió al árbitro: qué dijo al respecto

Clima caldeado e inminente desvinculación de Ezequiel Navarro (24), jugador de Peñaflor, que el pasado domingo le pegó un cabezazo al árbitro mendocino que impartía justicia en el duelo ante Alianza, por la ida de los cuartos del Torneo Regional Amateur. El DT, Tomás Moreno, conversó con Tiempo de San Juan y afirmó que toda decisión queda en manos de la comisión, pero también respaldó al futbolista en decir que todos son seres humanos y se pueden equivocar.

"Lo que decidan sobre el jugador depende de lo que resuelva la comisión, yo no puedo meterme ahí", comenzó relatando el entrenador del conjunto de San Martín. A lo que continuó diciendo que durante la práctica de esta tarde se iba a enterar que pasaba con Navarro, pero que la comisión tenía muy firme la decisión de rescindirle contrato al futbolista con pasado en la Liga Caucetera.

"Debe estar arrepentido. Yo también he sido jugador y entiendo que por ahí son momentos que uno no sabe como puede reaccionar, no sé que se le habrá pasado para actuar como lo hizo", expresó Moreno, el DT del Canario, sobre la agresión a Sebastián Márquez, el juez que los dirigió ante Alianza en el Centenario.

El entrenador, al igual que Diego, dirigente y ayudante de campo, mencionaron que hubiesen querido que Peñaflor haya sido noticia de otra manera y no de esta forma, con un hecho de violencia: "Hace unos partidos atrás le jugamos el palo a palo a Colón, y en vez de eso y de hablar de lo futbolístico, somos noticia por este hecho. Él ni siquiera es del club, vino a préstamo", relató Moreno.

El Tribunal decide en las próximas horas

El fallo de la jugada que terminó con expulsión a Ezequiel Navarro tras la patada a un futbolista de Alianza y post cabezazo al árbitro tendrá la resolución del Tribunal de Disciplina esta tarde o mañana. Sumado a eso, desde la institución de Peñaflor confirmaron que querían desvincularlo por los hechos violentos.