Messi, las otras ofertas que tiene y la frase sobre el fichaje de Agüero

La salida de Lionel Messi del Barcelona disparó múltiples interrogantes en torno al club que exceden simplemente lo ocurrido con el mítico futbolista que llevaba más de dos décadas dentro de la estructura de la entidad catalana. El presidente Joan Laporta realizó una extensa conferencia de prensa donde se encargó de dar detalles sobre las negociaciones truncas con el crack de 34 años, pero también dio precisiones sobre otros temas emparentados a lo sucedido con La Pulga.

• MESSI TIENE OTRAS OFERTAS: ¿NEGOCIA CON EL PSG?

El máximo directivo no escondió que la leyenda culé tiene otras opciones sobre la mesa ante su salida del Barcelona y el interrogante lógico se instaló: ¿lo llamó el París Saint Germain? Laporta evitó dar precisiones, pero aclaró: “No me consta que tenga un interés del PSG, pero se ha dicho que tiene otras opciones. Es el mejor jugador del mundo y tiene otras propuestas. Nos dijo durante las negociaciones que tiene otras propuestas y acá hay un tiempo límite. El jugador necesita tiempo para no tener que seguir en esta línea y poder evaluar otras opciones”.

• EL DETRÁS DE ESCENA DE LA NEGOCIACIÓN

Las últimas 48 horas fueron claves en la definición de estas tratativas. Laporta reconoció que todos sabían “en las circunstancias que nos movíamos”, pero aseguró que el acuerdo estaba cerrado: “Con el contrato de cinco años estábamos muy emocionados, nos llegamos a dar las manos”. Sin embargo, llegó el “jarro de agua fría” de que el vínculo no encajaba en las normativas de La Liga. Esa conclusión llegó hace dos días: “Entiendo que la otra parte habrá valorado sus opciones y ayer definitivamente, tras una conversación de anteayer, dijimos que lo mejor era coger el toro por los cuernos y tomar una decisión”.

“Se lo conté ayer a Jorge, habíamos hablado anteayer. Con Leo nos mandamos mensajes, él estaba de vacaciones en Ibiza y habíamos quedado como fecha tope para firmar ayer. Las circunstancias han creado esto, que se haya llegado hasta aquí”, detalló al dirigente. “Leo Messi ha hecho todo para que esta negociación se lleve a cabo, no tenemos nada para reprocharle”, lo elogió.

• LAS DUDAS SOBRE LA DESPEDIDA A LA ALTURA DE UNA LEYENDA

El anuncio de la salida de Lionel Messi llamó la atención por los modos y su ausencia en la conferencia de prensa que confirmó la noticia no hizo más que incrementar las dudas. Joan Laporta aclaró que intentó hacer una rueda de prensa con el jugador, pero que la situación para él era “de decepción”. Al mismo tiempo, le puso algunos puntos suspensivos al acto de su despedida: “El homenaje que se le hará a Leo Messi, será el que él quiera. Sabemos en las circunstancias sanitarias, económicas y al momento de la temporada que nos encontramos ahora mismo. Esto hace que parezca complicado. Espero algún día darle el homenaje que se merece. La tristeza que lleva el momento que un jugador como Leo Messi, en circunstancias de COVID-19, no podamos hacer el homenaje que corresponde.

El presidente aclaró que la idea era terminar con la era Messi dentro de dos temporadas según las tratativas con el futbolista y aclaró sobre esa fecha: “Espero que para ese entonces tengamos publico en el estadio. Lamentablemente las circunstancias ahora son las que son y es el motivo un poco de tristeza y desencanto”.

• EL TOPE SALARIAL CON AGÜERO, DEPAY, EMERSON Y GARCÍA

El presidente repitió una y otra vez que la imposibilidad de firmar con Messi está vinculada con el tope salarial que impone el fair play financiero de La Liga. La pregunta de los periodistas, rápidamente, se centró en saber si los cuatro fichajes que llegaron al Blaugrana podrán firmar ante este límite en los contratos: “Según nuestros cálculos sí. No es lo mismo el salario, merecido, de Leo Messi, que magnitud de los salarios de los nuevos jugadores que hemos incorporado, a los que quiero agradecer porque su incorporación reunió una serie de circunstancias que hacen posible que entren en el límite salarial. Esperamos que aquí no haya problemas, porque precisamente por eso estos jugadores han hecho estos esfuerzos”.

“¿Por qué no con el Kun, con Memphis o Emerson? Son jugadores que han venido al Barça aceptando unas condiciones salariales que por parte del club son de agradecer. No es comparable la entrada de un jugador de estos, con lo que representaría para el fair play si hubiésemos podido inscribir los acuerdos a los que habíamos llegado con Leo Messi”.

• LA COMPLICACIÓN SOBRE EL LÍMITE SALARIAL

En la conferencia, Laporta aclaró que el club tendrá 487 millones de euros de pérdida en este ejercicio financiero y graficó cómo es el tema del tope en los contratos: “Para que se hagan una idea, el límite salarial que podríamos afrontar es 4 a 1. Para tener 25 millones de salario, tenemos que liberar 100. Eso son muchos jugadores. La dirección deportiva está trabajando para reducir la masa salarial y hay algunos jugadores con los que hemos llegado a un acuerdo, pero con otros no es tan fácil”.

Fuente: Infobae