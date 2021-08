Laporta dio los motivos por los que Messi no sigue en el Barça: mirá lo que dijo

La noticia de que Lionel Messi no continuará en el FC Barcelona sorprendió al mundo entero y fueron muchas las especulaciones que empezaron a salir.

Uno de los señalados fue Joan Laporta, presidente del conjunto azulgrana, quien este viernes brindó una rueda de prensa para explicar sus motivos.

Laporta admitió que la renovación de Lionel Messi hubiera "puesto en riesgo" el futuro de la entidad, debido a que la masa salarial de la plantilla representa el 110% respecto a los ingresos totales del club y una inversión que suponia un nuevo contrato comportaba ciertos peligros para su estabilidad.

"Desafortunadamente hemos recibido una herencia nefasta de club y ha hecho que la masa salarial represente el 110% del margen en el club. No tenemos margen salarial".

Laporta señaló que no estaba dispuesto a hipotecar los derechos televisivos del Barcelona por medio siglo a cambio de la permanencia de Lionel Messi en el club.

También indicó que "el club tenía que estar en favor de una operación que conllevaba una hipoteca de los derechos televisivos del club por medio siglo" y no se está en la disposición de aceptar tales condiciones.

"Esto va ligado al tema del Fair Play Financiero. En la liga española el criterio del 'cash' no se sigue y por eso no pudimos hacer encajar el primer contrato que habíamos pactado con Lionel Messi".

"También resulta que el club tenía que estar en favor de una operación que conllevaba una hipoteca del club de medio siglo por los derechos de televisión. No estoy dispuesto a hipotecar los derechos televisivos del Barcelona por nadie", agregó.

En conferencia de prensa, el mandamás blaugrana afirmó que Lionel Messi quería quedarse y el club también deseaba su permanencia, sin embargo, las condiciones financieras no permiten su permanencia en el club, que se encuentra agradecido por tantos años de vínculo.

"Por encima de jugadores y directivos va siempre la entidad. Estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para los intereses del club", agregó.

Acerca del próximo equipo para el astro argentino, Joan Laporta expresó que le hubiera gustado que se mantuviera como culé y mostró desconocimiento en torno a su posible fichaje por el París Saint-Germain.

"No me consta de manera fehaciente(el interés del PSG); sí se ha dicho que tiene otras opciones (...) No puedo hablar por él. Es el mejor jugador del mundo y tiene ofertas. La nuestra era la mejor que podíamos ofrecer e incluso fuimos más alla, pero no se pudo formalizar por limitaciones salariales en la plantilla".indicó.

Con respecto a un homenaje para el astro argentino, Laporta expresó que las circunstancias no son las mejores, debido a la pandemia de Covid-19.

"El homenaje que se hara a Lionel Messi será el que quiera y le apetezca; en este sentido, sabemos de las circunstancias sanitarias y económicas por las que pasamos y parece ser que lo complica. Espero que pueda ver algún dia un homenaje como el que Lionel Messi merece en el Barcelona", declaró.

Por otro lado, Laporta indicó que, tanto jugadores como entrenador, cuerpo técnico y presidencia, están dispuestos a asumir el reto y la exigencia que la afición culé tendrá con respecto a éxitos deportivos inmediatos. Además dejpo abierta la puerta a incorporaciones en este mercado de traspasos.

"La plantilla no está cerrada, el mercado termina el 31 de agosto y todavía pueden pasar muchas cosas", concluyó.

Fuente: ESPN