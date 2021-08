En medio de la tormenta, el 'Loco' Bielsa repartió elogios a Lionel Messi

Los dos son rosarinos, hinchas de Newell's y los dos viven el fútbol de una manera muy especial. En este caso fue Marcelo Bielsa el que habló de Lionel Messi y lo llenó de elogios muy típicos del técnico de Leeds United.

El 'Loco' no se metió en el tema del adiós de la Pulga al Barcelona, sino que repasó la felicidad que le provocó ver a la Argentina, con Messi como capitán, campeona de América.

“Una alegría enorme por todos", sintetizó el Loco Bielsa su respuesta. Pero rápidamente puntualizó sobre la figura del capitán, quien debió pasar momentos durísimos con la camiseta del seleccionado mayor antes de sellar su primer título.

"Por él que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó. Que es un mensaje contracultural porque la cultura es todo en lo inmediato y Messi por no haber ganado sufrió todo tipo de ataques. Entonces me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros que lo homenajearon, me dio alegría por le cuerpo técnico, me dio alegría por el pueblo argentino que tan necesitado de poder alegrarse por algo. Me sentí muy orgulloso, me sentí representado, me sentí parte. Me alegré genuinamente", explicó Bielsa.

La continuidad de Bielsa en el Leeds

Hasta el momento, el entrenador argentino no ha definido su continuidad en el club inglés. En la Premier League pasada, el cuadro del Loco acumuló 59 puntos, producto de 18 victorias, cinco empates y 15 derrotas, marcó 62 goles y recibió 54, lo que significó la mejor actuación para un club recién ascendido en la Premier League en lo que va del Siglo XXI y la cuarta de la historia de la competición, motivos suficientes para que la dirigencia quiera satisfacerlo y convencerlo de seguir.

Fuente: MDZ