El deseo del sanjuanino que fue bronce olímpico ante Brasil: "Ojalá se repita lo del ´88"

"Triste por la derrota, pero sin dudas con la cabeza en alto y el pecho inflado", expresó Raúl Quiroga, el sanjuanino que fue olímpico y medalla de bronce en Seúl 1988. El experimentado exjugador analizó la derrota ante Francia en semis, y habló de los puntos altos y bajos del combinado nacional. También se refirió a lo que viene, un viejo conocido.

"Se jugó muy bien, igualmente, contra un equipo que estaba bien enfocado. Se jugó con un equipo que desde un principio sacó bien, mantuvo un nivel de juego fenomenal en defensa y recepción, y tuvo a sus atacantes muy finos", comentó Quiroga sobre el 3-0 de Francia. Y agregó: "Nosotros no estuvimos fino con la recepción y ataque, y no tuvimos suerte con algunas pelotas. Jugamos ante una Francia muy fuerte técnicamente, que no tuvo falencias y quiebre en ningún momento. Ni hablar en la defensa, donde estuvieron impecables y desactivaron cualquier bomba que venía por parte de Bruno Lima y Facu Conte".

Para Quiroga es el momento de "hacer borrón y cuenta nueva", pensando en el rival del sábado: Brasil, equipo que venció 3-2 con la Selección Argentina en 1988 y logró la medalla de bronce. "Ojalá que se repita lo del ´88", señaló, en memoria a la presea lograda en los Juegos Olímpicos de Seúl.

"Vamos a enfrentarnos a nuestro rival histórico, por qué no volverlo a repetir. Creo en la madurez del equipo, están muy bien enfocados y seguramente iremos por otra medalla que pueda darnos otra satisfacción", añadió el exvoleibolista de Obras.

El partido se jugará este sábado desde la 1.30 de Argentina y el elenco Albiceleste, con tres sanjuaninos en el planel, tendrá la chance de repetir el máximo logro conseguido hasta el momento: el bronce en Seúl 1988.