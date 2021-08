Fue convocada de urgencia y pagó con goles: el paso de la sanjuanina en Las Leoncitas

María Victoria Del Carril, que se convirtió en la segunda sanjuanina en formar parte de la Selección Argentina de hockey sobre césped 20 años después de que lo hiciera su tía Cecilia Del Carril, fue convocada de urgencia a Las Leoncitas para jugar el Panamericano Junior de Chile y no defraudó, aprovechó al máximo su chance y pagó con goles.

Aunque no se cumplió con el principal objetivo que era clasificar al mundial de la categoría, para la deportista que esta tierra vio nacer la experiencia resultó inolvidable. "Todo fue hermoso, creo que no hay nada por reprocharle a este equipo que no tuvo más que tres entrenamientos. Nunca dejamos de pelear cada bocha", expresó conforme por lo hecho.

En medio de la polémica que se desató entre las autoridades de la Confederación Argentina de Hockey y ex Leonas, por el contagio de los planteles y el manejo de la entidad con los deportistas, la jugadora que había quedado fuera de la selección fue llamada de último momento para completar la delegación que hizo frente a la situación y dejó todo en la cancha.

Si bien los resultados no fueron suficientes y la Argentina se quedó en la puerta de las finales, la sanjuanina pudo demostrar su talento en el césped y marcó su actuación con dos goles en el último partido frente a Trinidad y Tobago. En la goleada del team nacional, que fue por 11 a 0, la 'Patita' que llevó el 5 en la espalda anotó para cerrar una histórica participación.

"Dimos todo por dejar a la Argentina lo más alto posible. Fuimos de menor a mayor en los tres partidos que jugamos", sostuvo al mismo tiempo que manifestó: "La experiencia fue tremenda e inolvidable, no hay nada más lindo que vestir la celeste y blanca en un panamericano haciendo lo que más me gusta hacer, jugar al hockey".

Del mismo modo en que lo hizo su tía y Marta Reina, las únicas jugadoras en integrar la selección juvenil, Del Carril señaló que su paso por el equipo nacional fue muy especial para toda su familia y que trajo muchos recuerdos. Consultada por este medio, sobre si su tía le dio algún tipo de consejo, le jugadora respondió: "No me dijo mucho, sólo me transmitió su experiencia y el orgullo que tiene por mí".

Como si fuera una vidriera, la competición le dio la chance a la hockista local de demostrar lo que es capaz de hacer. Es que aunque había formado parte del proceso, al final no quedó en el primer equipo. Sin embargo, el destino quiso que estuviera en tierra trasandina y que representara a su país.

"Yo creo que este torneo puede abrir muchas puertas, a pesar de que no va a haber mundial, no sólo para las chicas que estuvimos en el proceso sino para las que no estuvieron y se sumaron por primera vez", aseguró.

Argentina empató sin goles con Uruguay, perdió 1 a 0 con Canadá y derrotó 11 a 0 al país centroamericano. En la clasificación terminó 5ta y se quedó fuera de los cruces finales.

El imprevisto

Los controles en la frontera chilena arrojó positivo en uno de los jugadores del plantel de Leoncitos y ello impidió que los argentinos cruzaran la Cordillera. Como consecuencia, debieron volver a un hotel de Mendoza para hacer el aislamiento. Por eso, los dirigentes mendocinos actuaron rápidamente y encontraron una solución al problema con un rejunte de jugadores en el que entró la sanjuanina.