El PSG no se conformó con Messi y va por otra figura mundial: de quién se trata

El Paris Saint Germain no se toma descanso en este mercado europeo y, tras la impresionante contratación de Lionel Messi, está dispuesto a incorporar a otra estrella del fútbol internacional.

El conjunto francés quiere contar con una plantilla amplia para dar pelea en todos los torneos que debe afrontar y encarar con más confianza su gran objetivo: ganar la Liga de Campeones.

Según informa el diario francés L'Equipe, PSG no se ha retirado definitivamente del mercado de pases y está analizando sumar otro mediocampista más, para lo cual apunta a dos figuras de la Selección de su país.

Pogba, con la camiseta del Manchester United

Los apuntados son Paul Pogba, del Manchester United, quien hace tiempo que estudia la chance de no renovar su contrato con el club inglés y lo tienta la posibilidad del PSG no sólo porque implicaría regresar a su país, sino también por el hecho de formar parte de un plantel estelar. El club buscará vender algunos jugadores para ir a buscarlo ahora mismo y, si no lo consigue, esperará a junio de 2022 cuando quede libre.

La segunda opción del Paris Saint-Germain es Eduardo Camavinga, quien con apenas 18 años es una de las grandes ilusiones del combinado nacional francés gracias a sus buenas actuaciones en el Rennes. Al igual que Pogba, decidió no renovar su contrato y su club aceptaría venderlo en este mercado por 30 millones de euros antes de que se vaya gratis a mediados del año próximo.

Fuente: MDZ