Carlos Tévez, de vacaciones, dio una pista de cuál será su destino profesional

Carlos Tévez paró la pelota, se alejó de las presiones del mundo Boca y ahora proyecta cuál será su futuro mientras está de vacaciones en Miami.

Pisando blancas arenas y refrescándose en aguas cristalinas, el ex xeneize recarga pilas y analiza potenciales destinos, muy ligados precisamente a Estados Unidos.

“Hoy te digo que sí y capaz dentro de 3 meses me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no porque mentalmente no estoy”, adelantó Tevez el 4 de junio durante una conferencia de prensa que brindó junto al presidente xeneize Jorge Amor Ameal y siendo visto en vivo por Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, y Russo.

Fue Riquelme quien se refirió a Tevez en la última entrevista que brindó: “Yo lo quiero mucho, por eso no me gusta cuando escucho decir que a Tevez no lo queríamos. Él tomó una decisión de no estar en el club y yo estoy muy feliz de que se pudo retirar con la camiseta de fútbol y jugando, que no es lo mismo que me pasó a mí”. Y además, agregó: “Deseo que descanse, que esté contento, y si algún día tiene ganas de volver tiene las puertas abiertas”. Sin embargo, Carlitos tendría otros planes para su continuidad...

Según informó ESPN, Tevez cuenta con grandes posibilidades de desembarcar en la MLS y son tres los equipos que tienen interés en contar con sus servicios: Atlanta United, que tiene como entrenador a su ex compañero de Selección y amigo personal Gabriel Heinze; Inter Miami, franquicia creada por el inglés David Beckham y de las de mayor poder adquisitivo; y Minnesota United, donde militan sus ex compañeros Wanchope Ábila (amigo íntimo) y Bebelo Reynoso.

A pesar de que su última aparición oficial con la camiseta azul y oro fue en la eliminación de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Racing (él falló en la tanda de penales), Tevez dejó en claro que se hallaba en plenitud física y futbolística como para seguir jugando de manera profesional. Habrá que aguardar al desarrollo del mercado de pases norteamericano que acaba de volver a abrirse en la segunda ventana del año. Las franquicias tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para convencerlo de firmar para volver al ruedo.