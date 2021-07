Colón, el primer equipo sanjuanino que vacunó a todos sus jugadores: el resto va tras sus pasos

A menos de un mes del regreso del fútbol sanjuanino y la postura de la Liga Sanjuanina de analizar no permitir que los no vacunados no jueguen, en la provincia ya hay un club que inmunizó a todos sus jugadores y cuerpo técnico. Se trata de Colón Junior, quien se convirtió en la primera institución en inocular a todo su plantel de Primera de cara al inicio de la competencia.

"Se recomendó trabajar como tiene que ser, generando conciencia que la no vacunación es un riesgo para los demás. Además, es requisito para disputar los torneos federales tener un alto porcentaje de vacunados en el club. Hay que decir que todos se quisieron vacunar, no hubo una persona que no haya querido acceder", explicó Pedro Campos, presidente del Merengue.

Son 25 los jugadores y siete integrantes del cuerpo técnico los que accedieron a la inmunización. Ahora, tras este enorme paso, apuntan a que lo mismo ocurra con los chicos de la Cuarta División. De esto va a depender de que Gobierno habilite las vacunas para menores de 17 años. "En el hockey sobre patines también están todos vacunados. Es importante que esto ocurra. Igual se está entrenando con protocolos, con menos de 20 personas y desinfección constante", agregó Campos.

En los otros clubes de fútbol van tras los pasos de Colón. En Atenas de Pocito hay un 70% de vacunados en el plantel mayor, y Del Bono, por ejemplo, empezaron con la inmunización del equipo este último lunes.

Cabe destacar que desde la Liga Sanjuanina de Fútbol analizaban que los jugadores que no quieran vacunarse queden fuera de la competencia. Así lo manifestó Oscar Cuevas, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quien explicó que buscan impulsar la inmunización para poder reanudar la competencia el sábado 21 de agosto y con público en las tribunas.