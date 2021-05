Polémica: Vignolo denunció que Cascini quiso prohibir que Esteban Andrada salga al aire

La relación entre Sebastián Vignolo y Raúl Cascini no quedó en los mejores términos. El conductor tuvo como panelista de su programa al ex futbolista durante varios años, quien abandonó su butaca televisiva para marcharse a la dirigencia de Boca. Sin embargo, desde ese momento el vínculo empezó a tener una serie de cortocircuitos que durante las últimas horas contaron con un nuevo capítulo a raíz de la entrevista exclusiva que le dio el arquero Esteban Andrada al producto que comanda el Pollo.

En medio de un debate entre el Cholo Sottile, Fedrico Bulos y Chavo Fucks por el presente de Boca, Vignolo detuvo a sus compañeros para enviarle un mensaje directo al Mosquito con nombre y apellido, sin eufemismos.

“Aprovecho para decirle a Cascini, que ayer quiso voltear la nota con Andrada, que no tuvo fuerzas ni para eso”, dijo Vignolo ante el silencio de sus compañeros que escucharon con atención el mensaje. “Quiso voltear la nota con Andrada. No quería que Andrada hable con este programa. Habló al representante de Andrada, tranquilo... No tuvo fuerza ni para eso. Tranquilo”, insistió.

La referencia estuvo al contacto que mantuvo el arquero de Boca con el programa F90 –que se emite por ESPN– desde Ecuador, donde quedó en cuarentena tras haber recibido un resultado positivo de su testo de coronavirus. “Alguien se tiene que hacer responsable de esto. No vine a pasear, no vine a conocer la playa de Guayaquil. Vine a trabajar. Es un poco chocante esto que nadie sabe nada y es todo una incertidumbre”, exigió el arquero en la nota.

La escalada principal de este conflicto se visibilizó a comienzos de abril, cuando el periodista reconoció en su programa que estaba decepcionado con su ex compañero Cascini. “Al principio, para nosotros fue una ausencia importante porque al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así. El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás. Podemos tener ciertos límites, pero después la cosa está en la conducta y, sobre todo, en la educación. Cada uno lleva eso cómo puede, cómo quiere y cómo le enseñaron”, dijo por entonces.

Días más tarde, volvió a expresar su disgusto con quien lo acompañó como panelista varios años: “A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío. Me decepcionó humanamente”.

Como contraofensiva, Cascini –que es parte del Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme en Boca– dio una nota a otro programa en medio de la resonante renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia de la entidad. El Mosquito, sin mencionarlo directamente a Vignolo, habló de las críticas: “Algunas críticas no las entiendo. Los inventos, y uno que estuvo ahí adentro, no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero sí me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión”.

Fuente: Infobae