Aseguran que Emmanuel Mas rechazó a Boca y se va en junio: ¿vuelve al Verdinegro?

Además de Mauro Zarate y Julio Buffarini, Boca podría perder en junio al futbolista sanjuanino Emmanuel Mas. Según informaron los periodistas Matías Bustos Milla y Martín Costa, ambos de TNT Sports, el defensor ya le comunicó al Consejo que su intención es marcharse de la institución.

Las autoridades del "xeneize" tenían pensado renovarle el contrato. De hecho, se contactaron con el representante del ex Verdinegro y se lo plantearon. Sin embargo, la oferta económica no convenció del todo al sanjuanino y decidió rechazar la misma. De no mejorar la oferta, dejó en claro que se marchará a mitad de año.

¿Vuelve al Verdinegro? Poco se sabe sobre el futuro del futbolista. Se habla de San Lorenzo, donde jugó y ganó una Libertadores, pero nada de esto fue confirmado. Sí aseguran que ya fue tentado por otros clubes de Primera.

Lo cierto es que de irse, Mas se convertirá en una baja más para el equipo de Miguel Ángel Russo, que quedará diezmado para lo que se viene. Otros que se pueden ir de Boca son Franco Soldano y Leonardo Jara. Los dos finalizan contrato y por ahora no hay novedades de renovación. Además, Esteban Andrada, Agustín Rossi, Frank Fabra, Sebastián Villa y Nicolás Capaldo podrían ser vendidos.