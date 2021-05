El tuit de Mario Pergolini que levantó polvareda tras los casos positivos en River

La confirmación de que hay al menos 12 contagiados en el plantel de River Plate a poco más de 24 horas de jugar el Superclásico con Boca Juniors generó un gran revuelo en el fútbol argentino.

Y por si faltaba algo más de polémica, Mario Pergolini, ex vicepresidente social de la entidad Xeneize, compartió una historia de Instagram en la que puntualizó sobre 'los contactos estrechos'.

Cabe aclarar que, el caso número 12 del que habla, no es el jefe de seguridad del plantel, sino el cocinero del plantel. No obstante, hay que tener en cuenta que si los futbolistas se entrenan al aire libre, por más que estén sin barbijo, no son considerados contactos estrechos.

Para que sí lo sea, deben permanecer en un lugar lugar cerrado a menos de dos metros de distancia y durante más de 15 minutos. Esto ocurre si hay un grupo de jugadores que viajan juntos en el auto o duermen en una misma habitación, algo que en la Liga Profesional no se está llevando a cabo debido a la implementación de la fase 1 que recomendó la AFA.