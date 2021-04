En Árbol Verde se defienden y aseguran que lo ocurrido con Del Bono "se magnificó"

"No ha sido tanto. No es que hubo tiros ni pedradas, siempre se magnifica todo". Un dirigente de Árbol Verde rompió el silencio después de que sonara fuerte la posibilidad de un cambio de localía, frente a la postura de la Policía de no prestar servicios en el Barrio Cabot, dato que brindaron a este medio desde la Liga Sanjuanina de Fútbol. El integrante de la comisión directiva, quien prefirió reservar su identidad, salió a defender la institución y confirmó que, pese a la versión que circulaba sobre las fuerzas, el equipo será local en su cancha este próximo fin de semana.

"A nosotros nunca nos llegó nada oficial de la Liga ni de la Policía, pero sé que se habló de algo. Hoy nos informaron que jugamos en el barrio. Además realmente es mentira lo que dicen que pasó con Del Bono. Los jugadores de ellos se fueron rápido, se subieron a la combi apenas terminó el partido. No hubo inconvenientes como dicen", explicó el dirigente.

Desde el club de la Esquina Colorada habían mencionado que, cuando se cruzaron por la sexta fecha del Torneo de Invierno, el domingo 11 de abril, sus jugadores terminaron siendo apedreados e insultados. De hecho contaron que tuvieron que refugiarse en la movilidad policial para salir del lugar. Esto fue desmentido por el dirigente, quien aseguró que "todo esto es contra nosotros, sería bueno que la ley sea pareja para todos, porque nadie habla de los incidentes en otras canchas, siempre es todo contra Árbol Verde".

Sobre la presencia de público en el estado, cuando está prohibido por la pandemia de coronavirus,, el dirigente explicó que esto ocurrió porque las paredes del predio "son bajitas" y los hinchas aprovechan esto para subirse y espiar los encuentros. "No hace falta que pongan más policías, sino que se lleve a cabo un operativo más eficaz", apuntó.

En medio de las acusaciones cruzadas, Árbol Verde recibirá en su cancha este sábado a Rivadavia.