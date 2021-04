Segunda ola de Covid: la Copa América también se tambalea

En las últimas horas el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció estrictas medidas por el aumento de casos de Covid-19 en Argentina y la llegada de la segunda ola. En este marco, dictaminó cerrar escuelas, shoppings, y una compensación de 15 mil pesos para beneficiaros de asignaciones sociales o monotributistas. En el mismo plano, puso en duda la celebración de la Copa América, a realizarse en Argentina y Colombia. “Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas”, dijo el mandatario.

Hace unos días, Alejandro Domínguez había asegurado en ESPN F12 que el campeonato “no corre peligro”. Agregó que “la Copa América va con público o sin público. Intentaremos lograrlo y de eso dependemos y somos respetuosos de la política sanitaria de cada uno de los dos países, pero la intención conversada con el ministro Lammens y también con el ministro Lucena del deporte de Colombia es que tengamos por lo menos 30 % de los estadios con público”.

“Salir de la Argentina, ir a jugar a lugares donde los contagios son importantes… Si se hace, habrá que extremar todos los cuidados -advirtió el presidente-. Sin salir de la Argentina, los equipos están teniendo un alto nivel de contagios, saliendo de la Argentina todo puede ser peor”. Entabló una comparación en relación a los reportes de contagios de los clubes argentinos: “Son plantes que no han salido de la Argentina y los contagios se repiten. Eso no es otra cosa que ser producto de una sociedad donde los contagios aumentan”.

“Las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención. Lo que está pasando en los planteles del fútbol argentino es una muestra de lo que puede pasar cuando salgamos de la Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún”, sostuvo en una entrevista concedida al periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10, en la que exhibió su preocupación por la cantidad de hisopados positivos y rebrotes en las burbujas internas que los clubes argentinos informan prácticamente todos los días.

“A nosotros el fútbol nos encanta. Lo único que pude distraerme en estos días de encierro que tuve que pasar son los partidos de Argentinos Juniors que no me dieron satisfacciones porque fueron dos partidos 0 a 0 y no lo disfruté. Para todos los argentinos el fútbol es una pasión y un momento de esparcimiento muy importante. Pero tenemos que actuar con mucho cuidado”, concluyó el presidente que hoy regresó a sus funciones habituales luego de haber contraído coronavirus.