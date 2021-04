Lucas Salas y el repaso de un estreno soñado (a medias) en el Víbora: qué dijo

Muy poco le faltó a Sportivo Desamparados para tener el debut soñado en una nueva temporada en el Federal A. Y tras cuartas partes de lo mismo le ocurrió a Lucas Salas, que marcó un tanto en su primer partido oficial como víbora, pero que terminó siendo todo opacado por el empate de Camioneros en la última jugada del partido.

Aún con el sabor agridulce en la boca, y tras arribar a suelo sanjuanino tras un largo viaje, Lucas atendió el llamado de Tiempo de San Juan y analizó en líneas generales las sensaciones que vivió y analizó el juego colectivo.

"La verdad es que hicimos un gran partido. A pesar de que ellos nos marcaron al principio, nosotros dominamos el resto del partido e incluso llegamos a darlo vuelta. Lo teníamos controlado, pero tuvimos la mala suerte que nos lo empataron sobre el final. Nos quedó un sabor amargo porque estuvimos muy cerca de traernos los tres puntos, pero sabemos que si seguimos jugando así vamos a obtener más victorias que otra cosa”, comentó Salas.

"Es cierto que el gol tan temprano de ellos nos descompaginó un poco, pero así y todo pudimos imponer nuestro juego. Tratamos de tener la pelota al piso y así llegaron las oportunidades"

Apuntando la charla hacia su desempeño particular, Lucas explicó: “Me pone muy contento el gol porque hacía mucho que no marcada y encima está el plus de hacerlo en el debut. Sé que la gente iba a estar un poco expectante por el hecho de haber pasado de San Martín a Desamparados y por suerte pude marcar un gol. Eso ayuda mucho a la confianza de uno para seguir creciendo”.

Las sensaciones en cuanto a la respuesta física también fueron más que satisfactorias para el atacante: "Yo arranqué hace tres semanas a entrenar, no hice pretemporada con el equipo, y la verdad que me sentí muy bien. Fue decisión del técnico en darme minutos y creo que con el correr de los partidos me iré poniendo al 100%. En el primer tiempo pude correr mucho y en general me sentí muy bien".

El camino del Puyutano acaba de empezar y, tras lo visto en el primero choque, Lucas confía en colocar a Sportivo a uno de los protagonistas en la pelea por las primeras posiciones: "Desamparados es un grande en la categoría y estamos obligados a pelear arriba. Hay un muy buen plantel para hacerlo”.

Por último, Salas lamentó que por las restricciones la hinchada víbora no podrá acompañarlos en el estreno en el Serpentario frente a Huracán Las Heras: “Hubiera sido lindo poder contar con la gente en la cancha, pero sabemos que estamos en pandemia y las cosas son así. Esperemos que pronto puedan estar acompañándolos”.