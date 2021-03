El sanjuanino Más fue capitán de Boca y sorprendió hasta a un importante diario nacional: mirá qué dijeron

Sin Tevez, Izquierdoz ni Andrada en cancha, el sanjuanino Emmanuel Más fue capitán de Boca, en el encuentro ante Claypole por la Copa Argentina.

Ante esta situación, el reconocido diario deportivo Olé, le dedicó una nota que fue titulada "El extraño capitán de Boca". Claro es que el futbolista surgido de San Martín no es un habitué en lo que a portar la cinta se refiere, al menos en su estapa como jugador Xeneize.

El Apache, todavía afuera por el golpe anímico que significó la muerte de su padre, Segundo Tevez, estuvo en el estadio pero no fue parte de los convocados. Lo mismo ocurrió con el Cali Izquierdoz, quien se lo perdió por lesión: el pasado domingo 28 de febrero recibió un golpe en las costillas que le impidió continuar en cancha, y si bien esta semana se descartó que hubiera fractura aún no está en condiciones de jugar. Andrada, en tanto, no estuvo por decisión táctica: el cuerpo técnico quiso que frente a Claypole atajara Javi García, el tercer arquero, que no había sumado minutos desde que llegó.

"Por todo esto el capitán en el debut por Copa Argentina fue Mas. El Mas impensado de todos...", exribieron en Olé.