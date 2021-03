En un partidazo, UPCN ganó y se quedó con el primer capítulo de la final

En una apretada definición, UPCN San Juan Voley se adelantó en la serie final de la Liga Argentina de Vóleibol al remontar el marcador y superar a Ciudad Voley por 3-2, en el complejo La Superiora. Los sanjuaninos dieron así el primer paso en un cruce al mejor de cinco tras imponerse con parciales de 26-24, 18-25, 23-25, 25-15 y 15-8, con Leozao y Manuel Armoa como máximos anotadores, ambos con 21 tantos. La final continuará este sábado, nuevamente en La Superiora y desde las 11 (va por TyC Sports), para luego trasladarse a Buenos Aires la semana próxima.

Desde el contra ataque UPCN comenzó a dominar el reñido primer set, mientras que Ciudad complicó con el ataque, pese a los errores iniciales (8-7). El juego siguió parejo, con rachas en las que hubo leve ventaja sanjuanina para que luego Muni empatara, apoyados en la efectividad de Manuel Armoa y Agustín Bruschini en cada bando. Sin embargo, Ciudad logró adelantarse en el tramo decisivo, con un buen pasaje de Bonacic (21-20). UPCN igualó en 23 y tras el 24-24, Bonacic dejó su saque largo y luego Junior lo cerró con un ace: 26-24.

Ciudad picó en punta en la segunda parte, con dos puntos seguidos de bloqueo. Pero los sanjuaninos no se impacientaron y aprovecharon los errores del rival para no perder terreno (5-5). Fue con Melgarejo haciendo la diferencia que Muni quedó 9-5, lo que obligó a Armoa a llamar a sus jugadores. Sin embargo, Ciudad siguió firme, Bruschini aportó sus diagonales y con un marcador amplio se quedó con el set: 25-18.

UPCN recuperó el dominio en el tercer parcial, especialmente al sumar peso desde el bloqueo, con Guzmán y Junior enchufados. Pero cuando los sanjuaninos se colocaron 11-6, Ciudad reaccionó con Bruschini y Melgarejo para quedar 12-12 y darle nuevamente paridad al marcador. Muni conservó el envión para desnivelar, mientras que Los Cóndores batallaron para seguir a tiro (20-18). En el sprint, los bonaerenses mantuvieron la calma pese a la arremetida sanjuanina y con un ataque de Soria lo cerraron 25-23.

Los sanjuaninos comenzaron con irregularidad el cuarto segmento, no obstante trataron de que el rival no creciera (5-4). Fue al promediar el cuarto set que UPCN generó el quiebre, desde la presión del saque y el bloqueo (13-8). Ciudad movió el banco pero no pudo sostener la embestida local. UPCN llegó 20-13 a la definición y sin apuro quedó set ball, para forzar el tie break luego de un ataque de Armoa: 25-15.

El bloqueo fue importante para tomar ventaja en el quinto set, con cuatro puntos seguidos por esa vía y dejar a UPCN 5-1. Los Cóndores administraron la ventaja de 9-3 ante la ofensiva de Muni, que descontó tres puntos seguidos. Y en el tramo decisivo, nuevamente el bloqueo fue su arma más efectiva. Tras quedar 13-8, Toro anotó el match ball y de contra, Leozao sumó el 15-8 para darle el primer punto de la final a UPCN.

SINTESIS

UPCN San Juan Voley: Sebastián Brajkovic (), Leozao (21); Pablo Guzmán (9), Junior (9); Manuel Armoa (21), Alejandro Toro (11); Nicolás Perren (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Santiago Alvarez, Matías Salvo

Ciudad Voley: Federico Arquez (3), Agustín Bruschini (20); Gastón Fernández (12), Sergio Soria (9); Brian Melgarejo (14), Dusan Bonacic (14). Líberos: Damián Zalcman, Tobías Scarpa. Entrenador: Santiago García Domench. Ingresos: Gabriel Aramayo, Wilson Acosta (2).

Parciales: 26-24, 18-25, 23-25, 25-15 y

Arbitros: Fernando Montivero y Fabián Concia.

Estadio: La Superiora.